　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普2.0國安戰略出爐　薛瑞福：強化台灣重要性

▲▼薛瑞福（Randall Schriver）在五角大樓報告。（圖／翻攝美國國防部官網）

▲前美國國防部（現稱戰爭部）印太安全事務助理部長薛瑞福。（圖／翻攝美國國防部官網）

文／中央社

川普2.0「國家安全戰略」報告出爐，前美國國防部（現稱戰爭部）印太安全事務助理部長薛瑞福11日表示，報告有關台灣的用語強化了台灣的重要性，為美台合作保留相當大的空間；對中國的嚇阻也被明確強調為戰略目標之一。

白宮上週公布2025年「國家安全戰略」（NSS）報告，內容提及，嚇阻針對台灣的衝突，理想上透過保持軍事優勢，是美國的優先事項，「將維持長期的對台政策聲明，即美國不支持任何單方面改變台灣海峽現狀的行為」。

報告還寫道，台灣之所以受到高度關注，部分原因是在半導體生產上的主導地位，但最主要是因為台灣提供了通往第二島鏈的直接通道，並將東北亞與東南亞分隔成兩個截然不同的戰略戰區。

曾於川普1.0時期擔任國防部印太安全事務助理部長的薛瑞福（Randall G. Schriver）11日出席台灣前參謀總長李喜明英文新書「守護我們的島嶼家園：台灣防衛的不對稱途徑」座談會，被問及美國最新版「國家安全戰略」時表示，令人鼓舞的部分是，有關台灣的用語強化了台灣重要性，不只有大家熟知的半導體產業，還包括台灣位處第一島鏈重要位置，對保護第二島鏈也具關鍵作用，明確說出台灣的重要性。

薛瑞福表示，對中國的嚇阻也明確被強調為一項戰略目標。

另一方面，現為美國智庫「印太安全研究所」（Institute for Indo-Pacific Security, IIPS）主席的薛瑞福指出，台灣最近提出約400億美元的國防特別預算，從目前已知資訊來看，其中相當著重不對稱戰力，用以支持反入侵情境下的不對稱防禦。

他認為，國家安全戰略裡的內容可說是大致支持這類努力，為台美這類合作保留相當大的空間。

對於日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，薛瑞福表示，高市的回答其實是在談論日本作為美國盟友，在遇到「封鎖」情境下會如何解讀並支持美國。美國的台灣關係法本身就把封鎖列為一個「嚴重關切的情勢」。

薛瑞福說：「我認為我們應該樂見高市的言論，而非批評。」

中共對台軍事威脅不斷，高市日前在日本國會答詢表示，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。這番言論引發中國強烈抨擊並祭出經濟反制措施。

此外，有關台灣防衛方面，李喜明11日在新書座談會中強調，不對稱作戰是嚇阻中國的關鍵。

而在戰略模糊及戰略清晰的議題上，李喜明表示，就台灣觀點來說，戰略清晰非常重要。若美國能清楚表明，當台海發生非台灣引起的衝突時，華府會軍事介入，相信這將激勵台灣士氣，也會促使台灣增加對軍事能力的投資。

「守護我們的島嶼家園：台灣防衛的不對稱途徑」（Defending Our Island Home: An Asymmetric Approach to Taiwan’s Defense）為李喜明2022年中文書「台灣的勝算：以小制大的不對稱戰略，全台灣人都應了解的整體防衛構想」的英文版，由「印太安全研究所」負責翻譯。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大陸冷氣團明報到！下探10℃　4縣市有雨
勞保新制「年資不足15年」退休也能領到老　補1招合併
川普2.0國安戰略出爐　薛瑞福：強化台灣重要性
「童顏巨乳攝影師」睽違6年回來了！　越來越犯規
雲街出現了！冷氣團南下宣告初冬　一張圖看「全台大降溫」
OL「合意性交4個月」怒告侵犯貞操權　全因男子身分有詭
看好台積電2000元！　台股大師提醒「3訊號」出現快跑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美參議員籲黃仁勳作證　質疑川普售中H200出賣國安

高市「台灣有事」惹議　在野黨揭文件：臨場發言並非政府立場

川普2.0國安戰略出爐　薛瑞福：強化台灣重要性

宏都拉斯大選陷混亂！國會嗆拒認結果　選委會將「重驗15％選票」

南韓GDP增速「連3年低於2％」　韓媒憂：失落30年要來了

Netflix、派拉蒙搶親大戰　川普點名CNN「必須被賣掉」

11歲「烏克蘭男孩」親述被俄軍轟炸：與母永別　口譯員當場落淚

日秋田列車出軌翻覆！駕駛一度受困　疑撞上倒塌樹木釀禍

澤倫斯基：美提烏軍後撤、俄軍不動　設「自由經濟區」當緩衝

日餐廳「熊肉」詢問度狂飆！　店家：油脂細緻吃不膩

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

女賣高雄屋驚見男子「寄居」機械車位　地下躺椅雅房曝！

美參議員籲黃仁勳作證　質疑川普售中H200出賣國安

高市「台灣有事」惹議　在野黨揭文件：臨場發言並非政府立場

川普2.0國安戰略出爐　薛瑞福：強化台灣重要性

宏都拉斯大選陷混亂！國會嗆拒認結果　選委會將「重驗15％選票」

南韓GDP增速「連3年低於2％」　韓媒憂：失落30年要來了

Netflix、派拉蒙搶親大戰　川普點名CNN「必須被賣掉」

11歲「烏克蘭男孩」親述被俄軍轟炸：與母永別　口譯員當場落淚

日秋田列車出軌翻覆！駕駛一度受困　疑撞上倒塌樹木釀禍

澤倫斯基：美提烏軍後撤、俄軍不動　設「自由經濟區」當緩衝

日餐廳「熊肉」詢問度狂飆！　店家：油脂細緻吃不膩

美參議員籲黃仁勳作證　質疑川普售中H200出賣國安

17歲甜妹跳電音三太子紅了！　本尊身分曝光

迪士尼選邊站？大動作官宣OpenAI合作　反手提告Google侵權

運動家9700萬網羅洋基棄將萊特　FIP勝ERA、數據顯示「運氣背」

高市「台灣有事」惹議　在野黨揭文件：臨場發言並非政府立場

悍將今提交名單　獅隊傾向324萬＋1人

凱基證券領先同業打造國際級財管服務！　2026投資展望領航資產布局

大陸冷氣團明報到！苗栗以北下探10℃　桃園以北等4縣市有雨

人夫戀愛腦暴衝！塞信喊「妳是命中妻」　被拒竟闖門提親壓地強摸

想販毒砸159萬「買到1包味精」　陸男1原因免罰

【9工人罹難】全聯倉儲大火遭起訴！　業者：負責任面對司法調查

國際熱門新聞

世界最大規模　1.6萬恐龍足跡驚人發現

韓嫩妹直播　日網友留言狂刷「膜」！噁爆

日OL遭騙砲　怒告侵犯貞操權獲賠30萬

甲骨文爆雷害慘AI概念股　道瓊逆勢漲646點創新高

朝日電視台驚傳墜樓！男墜撞路人1死1傷

德總理：烏克蘭讓步提案已交川普

千人斬女優慘了！　印尼下令驅逐、列黑名單

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

UQ羽絨外套實測　最強款式CP值爆表

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

電子入境卡標「中國台灣」！韓外交部回應了

吃飯也燃脂　負卡路里食物越吃越瘦

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

隨身行李超重？　旅遊達人傳授闖關密技

更多熱門

相關新聞

宏都拉斯大選　選委會將「重驗15％選票」

宏都拉斯大選　選委會將「重驗15％選票」

宏都拉斯11月30日舉行總統大選至今仍無定論，政治對立與外部干預疑雲讓局勢越演越烈。選舉委員會宣布將於近日啟動特別驗票程序，重新檢查約15％有異常的選票表；同時，國會常設委員會則揚言拒絕承認結果，並痛批美國總統川普「粗暴干預」，使這場選舉危機升溫。

澤倫斯基：美提烏軍後撤　設自由經濟區當緩衝

澤倫斯基：美提烏軍後撤　設自由經濟區當緩衝

台灣貧富不均　前10%富人掌握61%財富

台灣貧富不均　前10%富人掌握61%財富

電子入境卡標「中國台灣」！韓外交部回應了

電子入境卡標「中國台灣」！韓外交部回應了

幫女兒叫無人車　媽驚見「怪男躲後車箱」

幫女兒叫無人車　媽驚見「怪男躲後車箱」

關鍵字：

台灣台美關係軍武國際軍武台灣軍武北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

張忠謀不是最多！台積電股息最大贏家曝

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

冷氣團南下宣告初冬　一張圖看全台大降溫

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」

酒店女揭「暗黑男客1現況」　10個有9個都是

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌

日經：台積電熊本廠悄停工　改走4奈米先進製程

李洋被塞門外　韓國瑜：奧運金牌那麼慢

賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」

楊皓如移居澳洲「手機剩帳單通知」

甲骨文財報炸裂　台積電ADR跟著跌

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面