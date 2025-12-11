獅球嶺砲台步道啟用！串聯劉銘傳隧道　謝國樑推文化生態旅遊

▲基隆市獅球嶺砲台周邊步道今啟用。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市獅球嶺砲台周邊步道今（11日）正式啟用，由市長謝國樑親自主持記者會，宣布步道將首度完整串聯台灣第一座鐵路隧道「劉銘傳隧道」南、北兩端入口，成為兼具自然、生態與文化歷史的新亮點路線。本工程成功爭取交通部觀光署補助2,800萬元，其中中央補助1,512萬元（54%）、市府自籌1,288萬元（46%），是推動基隆山海城市步道系統的重要里程碑。

謝國樑表示，這次改善工程不僅提升步道安全與景觀品質，也成功串聯中央砲台、北峰及西砲台等重要文化資產，讓步道動線更完整、旅遊體驗更友善。他特別感謝市議員鄭愷玲、秦鉦、吳驊珈等民代與各里長的協助，以及軍方願意退縮圍牆，使通行路線順利打通。他強調，獅球嶺作為基隆八景之一，擁有獨特地理戰略位置與深厚歷史意義，未來市府將持續推動跨區合作，共同維護環境，讓基隆文化觀光更上一層樓。

▲基隆市長謝國樑致詞。

文化觀光局長江亭玫指出，獅球嶺步道屬老少皆宜山徑，民眾可依體力選擇約40分鐘或60分鐘兩種路線。隨著步道啟用，劉銘傳隧道同步採「全日常態開放」模式，但會依生態特性調整參觀方式：每年3月至11月為繁殖期，採限制人流模式，以維護在地物種；12月至翌年2月為冬眠期，則取消人數上限，邀請民眾深入體驗百年鐵道文化與獨特生態環境。文觀局也將於每周五至周日提供兩梯次定點導覽，帶領遊客深度走讀基隆。

隧道周邊生態資源豐富，為兼顧物種保育及旅遊品質，文觀局提醒民眾入內時務必保持安靜、減少光源干擾。同時，由於步道沿線草木茂密，爬蟲、蜂類及蚊蟲較多，建議穿著長袖衣褲、包鞋與長襪，以避免叮咬與物理性傷害。

謝國樑最後強調，獅球嶺步道與劉銘傳隧道的全面串聯，不只是步道開放，更象徵基隆朝向文化、生態深度旅遊的重要一步。市府將持續整合歷史、自然與社區力量，打造更友善、更具魅力的山海文化城市，歡迎市民與遊客在冬日走入山林，感受基隆多層次的風景與歷史故事。

▲▼串連百年劉銘傳隧道。

▼謝國樑推動文化生態旅遊升級。