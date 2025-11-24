影／匠人魂推新片「種樹的詩人」　國寶級作家吳晟爆「封言之作」

記者陶本和／台北報導

文化總會出品《匠人魂》24日推出全新集數「種樹的詩人」，講述生平著作無數，曾獲行政院文化獎、吳三連文學獎、台灣文學獎等獎項肯定，台灣鄉土文學中的國寶級作家吳晟的故事。他分享，今年出版的《愛・樹・無可取代》，集結了他40年來對樹木的觀察與心得，他甚至笑稱或許是自己的「封言之作」。

吳晟家族世代定居於彰化溪州圳寮村，滋養當地的莿仔埤圳，是台灣第一條官設埤圳，引入了濁水溪富含有機質的河水，使這片獲得澆灌的黑色沃土也被稱作「烏金」。

吳晟自小陪伴務農的母親守著兩頃田地，田園與庭院的大樹成為了他記憶的起點，也是其畢生作品的創作來源。他也以行動實踐對土地的熱愛，從平地造林到復育原生種，期許能把屬於台灣的樹「種回來」。

▼《匠人魂》推出全新集數「種樹的詩人」，講述現年81歲的國寶級作家吳晟的故事。（圖／文化總會提供，下同）



在1999 年母親過世後，吳晟與兄弟姊妹決定將家中田地改為樹園，於林務局推動平地造林時申請該計畫，並種下更多原生樹種。園區中主要栽植「烏毛雞黃牛」──烏心石、毛柿、雞油、黃連木與牛樟等台灣平地闊葉一級木，搭配台灣肖楠、苦楝與土肉桂等原生樹種。樹園名稱「純園」，取自其母親之名「陳純」，也象徵她常掛在嘴邊的：單純尚好。

吳晟長年無償將純園的樹木移植至社區，適逢溪州鄉第三公墓因土葬率下降而荒廢，他結合赴美時對當地墓園佈滿綠植的觀察，積極推動公墓公園化，並在地方與民間的協力之下於2014 年完成改造。面對近年來環境的變遷，吳晟堅信植樹能縮短人與自然的距離，而純園在以自然的方式管理之下，吸引了近五十種鳥類與特有種野生動物棲息，讓森林成為人們生活中的一部分。

自 1970 年代起，吳晟書寫土地變遷，也投入多項環保行動，今年出版的《愛・樹・無可取代》，集結了他40年來對樹木的觀察與心得，他笑稱或許是自己的「封言之作」。開始種樹至今近30年，種下了5000餘棵台灣原生樹種，而隨著年歲漸長，如今吳晟只盼能把先人砍掉的樹補種回來，並以一生實踐與樹相伴的願景。