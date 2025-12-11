六職災家庭陷困局！　台南勞工局率工會到宅關懷致贈慰問金

▲勞工局長王鑫基，攜手五大市級總工會探視職災家庭，致贈慰問金表達關懷。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化對職災勞工的支持，台南市勞工局11日由局長王鑫基率隊，攜手台南市五大市級總工會，前往六名職災勞工家中探視並致贈慰問金，共計新台幣14萬元，盼在最艱困的時刻陪伴家庭度過考驗，此行也再次實踐市府推動的「希望家園」精神，用行動延伸職災支持網絡的力量。

中西區陳姓勞工在飯店餐廳任職，今年4月4日通勤時車禍，造成腦傷及多處外傷，認知與語言功能受損，需長期住院，母親成為主要照護者。累積醫療費逾百萬元，家中經濟承受巨大壓力。

安南區梁姓勞工從事壓鑄業，2月因職業病導致右肩旋轉肌袖撕裂，雖於6月動手術，右手迄今仍未恢復。他是家庭經濟支柱，職災後僅靠妻子販售早餐維生，每月房租、車貸與孩子早療費讓生活更形艱難。

西港區邱姓勞工從事鋼構作業時墜落，脾臟、腸膜出血及雙手橈骨骨折。為維持家計，他提早復工，但醫療與生活支出沉重，使家庭財務依舊吃緊。學甲區陳姓勞工為中低收入戶，妻子早逝，今年8月從梯子摔落造成頸椎受損癱瘓，仍在住院中。全家仰賴次子微薄收入，租金與醫療費負擔沈重。

鹽水區高姓勞工2月工作中摔倒，左手肘與手臂嚴重骨折並脫臼，多次手術且因鋼板斷裂須再次開刀，目前僅靠勞保傷病給付維生，車貸、醫療與家庭支出壓力龐大。新營區盧姓勞工8月因暈倒遭倒塌鷹架壓傷，造成左手與肋骨骨折，仍在復原。傷病給付尚在核定期間，收入中斷讓全家陷入困境。

此外，關子嶺勞工育樂中心由富野集團旗下「關子嶺富野溫泉會館」取得經營權後，除依約提撥回饋金作為勞工團體發展基金，更加碼每月捐3萬元作弱勢職災慰問金。今日本著善意，董事長吳俊泰與協理尤麗君前往下營區關懷馮姓勞工，並致贈10萬元慰問金。該名勞工因通勤車禍導致頸椎脊髓損傷、下半身截癱，仍需長期復健，家庭主要收入頓失，其女仍在就學，生活壓力極大。

王鑫基局長表示，職災帶來的衝擊不只身心創傷，更影響家庭經濟與未來生活。市府將持續由專業服務人員主動訪視，提供法令諮詢、心理支持、資源轉介與經濟補助等服務，也感謝工會與企業在關鍵時刻挺身支持，共同強化本市職災安全網。他也呼籲工作場所必須落實職安管理，勞工亦應提高警覺，避免意外再度發生。

若有職災疑義或需協助，可洽專業服務：民治市政中心：06-6377337；永華市政中心：06-2982334。