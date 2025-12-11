阿嬤沒白養！婦深夜迷路「毛孫小白」當導航　帶警送她回家

▲高雄嬤深夜迷路，一旁的「忠心毛孫」變導航，帶領員警尋找回家的路。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

這毛孩沒白養！高雄一名80歲林姓阿嬤9日深夜騎著電動輔助車在外徘徊，找不到回家的路，上前協助的員警正苦惱該如何協助時，阿嬤養的愛犬「小白」突然站在巡邏車前頻頻回望，員警靈機一動，駕駛巡邏車跟隨著「小白」，穿過巷弄，竟真的找到老婦人的住處，家屬對於警方的協助頻頻致謝，也對於毛小孩的忠誠賠伴感動不已。

事發在9日凌晨1點多，警方接獲民眾報案，表示旗津區中洲三路有一名長者疑似迷路。員警趕抵現場，發現一名80林姓婦人騎乘電動輔助車，深夜獨自在外且衣著單薄，員警上前詢問時，阿嬤僅能說出姓名，但無法說出住家地址。

▲▼員警把阿嬤帶上巡邏車，「小白」站在巡邏車前頭示意要帶路。（圖／記者許宥孺翻攝）



由於深夜氣溫寒冷，員警先將阿嬤攙扶上巡邏車避寒，而一旁的愛犬「小白」卻不願上車，反而在車頭前方不斷徘徊並頻頻回頭張望，彷彿示意要為警方帶路。員警見狀靈機一動，駕駛巡邏車緩速跟隨在後，在小白堅定的步伐引導下，穿過巷弄，果真順利找到老婦住處。

家屬見母親平安歸來，對熱心報案的民眾及警方暖心協助頻頻致謝，更對「小白」的忠誠與靈性感動不已。

▲「小白」成功帶阿嬤回家。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方呼籲，家中有年長者，應多加留意其動向，避免讓其單獨外出，可向社會局申請愛心手鍊，或在隨身衣物繡上聯絡方式，以便警方或熱心民眾在第一時間聯繫家屬，讓長者能平安返家。