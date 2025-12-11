　
社會 社會焦點 保障人權

31歲俄羅斯人妻玩Tinder！連劈2男搞上床　傳訊小王：需要被調教

▲擔任警職的朱姓員警背著妻子搞外遇，去年8月許姓小三跑到桃園市朱男住處大吼要朱與她回台北，後又傳曖昧簡訊怒嗆元配挨告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲洪男發現俄籍妻子透過交友軟體外遇2台男，氣得提告獲賠20萬元。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者葉品辰／高雄報導

高雄一名洪姓男子與俄羅斯籍妻子結婚後，原以為能穩定經營家庭，卻在妻子手機裡發現她透過交友軟體Tinder，連續結識2名台灣男子並發展婚外情，甚至發生性關係。洪男氣得離婚後提告求償80萬元，其中A男選擇私下和解付30萬元，但另名B男及俄籍妻子都否認越界，鬧上法庭，法院審酌對話紀錄後認定外遇事證明確，最終判B男及俄籍妻子須連帶賠償20萬元，A男則不用賠償，全案仍可上訴。

判決指出，31歲俄羅斯籍妻子在2024年5月先與A男於交友軟體配對，兩人LINE對話火速升溫，人妻甚至傳直白訊息「我需要被調教」，隔天就到旅館發生性行為，後續還以「寶貝」互稱；同年12月，她又與B男曖昧互動，頻頻傳送情感性字句，包含俄文寫下「謝謝你走進我的生活」，B男也回「很想跟你養狗，像我們是一個家庭，小狗是我們的孩子」。

洪男意外發現妻子外遇後，向妻子及兩名小王提告，俄籍妻子與B男辯稱洪男「偷看手機」取得對話內容屬違法，應不得採信，但法官認為兩人當時仍同住，洪男僅為查證婚外情翻拍截圖，並未逾越比例原則，證據可採。

法官認定，俄籍妻子與B男互動高度親密，已侵害洪男的配偶權，審酌雙方經濟能力及洪男精神受創程度，判兩人連帶賠償20萬元；至於A男部分，因已與洪男和解，因此判他不用賠償。

31歲俄羅斯人妻玩Tinder！連劈2男搞上床　傳訊小王：需要被調教

高雄外遇

