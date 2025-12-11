裝修公司接國防部炸藥標案　徐巧芯揪貓膩：是否有許可證？





▲國民黨立法院黨團召開「美國是否無力保台？軍購買的只是心酸？」記者會，首席副書記長林沛祥、立委賴士葆、徐巧芯出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委王鴻薇昨踢爆，國防部名為「RDX海掃更」的旋風炸藥竟然由「福麥國際室內裝修公司」以5.9億得標。對此，國民黨立委徐巧芯11日也質疑，得標單中有貓膩，裡頭原產地國別寫中華民國，一家裝潢公司有可能生產炸藥嗎？是軍備局的205廠委託製造嗎？更不可能。福麥公司必須走國際貿易取得「RDX海掃更」炸藥，有許可證嗎？根據國防部昨天的新聞稿，仍然沒有說清楚。

對於「福麥國際室內裝修公司」以5.9億得標國防部「RDX海掃更」，徐巧芯表示，儼然是「高登2.0」翻版。「RDX海掃更」炸藥是C4炸藥核心成分，是法規中規定的「爆裂物」或炸藥「組成零件」，屬於管制品。「RDX海掃更」炸藥的爆炸威力是TNT的1.5倍，屬於軍用炸藥，且具有化學危險性，同時也是有毒物質，長期接觸會對神經系統造成損傷，環境部列為「汙染土壤或地下水監測項目」，不屬於一般國際貿易進口程序。

徐巧芯指出，「RDX海掃更」炸藥進口，不是一般貿易商就可以申請進口，必須具備軍方機構(軍備局、兵工廠)、特許廠商(持有事業用爆炸物管理條例規定的輸入許可證號，如軍火代理商、化工大廠) 。得標的福麥公司在生產地欄目填寫「中華民國」，一家裝潢公司有可能生產炸藥嗎？是軍備局的205廠委託製造嗎？更不可能。福麥公司必須走國際貿易取得「RDX海掃更」炸藥，有許可證嗎？根據國防部昨天的新聞稿，仍然沒有說清楚。

徐巧芯說，福麥公司在113年8月9日所登記的營業項目，包括建築批發、建材零售、電器批發零售室內裝潢、住宅大樓開發租售投資興建公共建設不動產買賣、不動產租賃，連國際貿易都沒有；但到了12月30日它突然去新增了國際貿易五金批發、電子材料化學材料批發業跟機械批發。

徐巧芯質疑，一家沒有進口「RDX海掃更」炸藥的貿易經驗公司，得標資格是怎麼來的？是否真的具備處理火炸藥的相關許可證？

徐巧芯進一步質疑，國防部在標案上要求原產地是「中華民國」，但實際福麥公司卻是要走國際貿易取得，而對這家公司的資本額、從事裝潢事業、有無相關貿易經驗，以及特許許可證號都不知道的情況下，是否有專業度？是否有國安疑慮？倘若福麥公司有特許資格，是如何取得？還是借殼上市參與投標？徐巧芯提醒國防部，別想用一則短短的新聞稿，就想要矇混過關。