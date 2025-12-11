室內裝修公司接軍用炸藥標案　蔡宗豪質疑：巧合還是關係網通天？

▲國防部5.9億元RDX炸藥採購案，由室內裝修公司福麥國際得標，台南市議員蔡宗豪請國防部公開審查資料，接受監督機制檢驗，確保重大採購案公正透明。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

國防部近期一筆總額高達新台幣5.9億元的「RDX海掃更」軍用炸藥採購案引發社會議論，得標者竟是一家以室內裝修、衛浴工程起家的「福麥國際室內裝修公司」，外界發現，該公司業務涵蓋室內裝修、衛浴修繕、國際貿易等範疇，但承接高度敏感的軍用火藥採購，引發質疑與不解。

台南市議員蔡宗豪11日表示，福麥公司上一次承攬政府案，是2013年賴清德市長任內，承接台南市府公園拉筋台、遊具遮陽網、健身器材及道路路燈養護等工程。如今十年後，同一家公司竟能搖身一變成為國防部軍火採購的唯一投標廠商，「這樣的巧合實在太過剛好」。

蔡宗豪指出，外界自然會懷疑，當年在台南承接市府工程的「台南親友團」，是否也隨著賴清德升至中央，延伸到軍火採購鏈。「從公園拉筋台到1.1D等級軍用炸藥，這到底是公司專業跨界橫跨天際，還是關係網絡通天？」他質疑，民進黨政府在重大採購案中，屢見「怪手變快篩」、「裝修公司變軍火商」等離奇案例，這次也延續相同模式。

蔡宗豪強調，人民不是三歲小孩，看到過去做台南市府工程的公司，如今突然接下國防部軍火標案，自然會提出質疑：「台南幫到底大到什麼程度？」「人脈是否已經延伸到軍火供應鏈？」他要求，國防部應全面公開審查資料，並接受監督機制檢驗。若涉及招標程序瑕疵，行政院公共工程委員會應啟動審議；若涉及行政怠失，監察院應介入；若涉及圖利或不法輸送，他籲請檢調單位應立即調查。

蔡宗豪最後表示，國防部僅以營業項目作為回應，並不能釐清所有疑點，社會期待完整透明的調查結果，以確保國家採購公正與安全。