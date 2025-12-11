　
地方 地方焦點

室內裝修公司接軍用炸藥標案　蔡宗豪質疑：巧合還是關係網通天？

▲國防部5.9億元RDX炸藥採購案，由室內裝修公司福麥國際得標，台南市議員蔡宗豪請國防部公開審查資料，接受監督機制檢驗，確保重大採購案公正透明。（記者林東良翻攝）

▲國防部5.9億元RDX炸藥採購案，由室內裝修公司福麥國際得標，台南市議員蔡宗豪請國防部公開審查資料，接受監督機制檢驗，確保重大採購案公正透明。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

國防部近期一筆總額高達新台幣5.9億元的「RDX海掃更」軍用炸藥採購案引發社會議論，得標者竟是一家以室內裝修、衛浴工程起家的「福麥國際室內裝修公司」，外界發現，該公司業務涵蓋室內裝修、衛浴修繕、國際貿易等範疇，但承接高度敏感的軍用火藥採購，引發質疑與不解。

台南市議員蔡宗豪11日表示，福麥公司上一次承攬政府案，是2013年賴清德市長任內，承接台南市府公園拉筋台、遊具遮陽網、健身器材及道路路燈養護等工程。如今十年後，同一家公司竟能搖身一變成為國防部軍火採購的唯一投標廠商，「這樣的巧合實在太過剛好」。

蔡宗豪指出，外界自然會懷疑，當年在台南承接市府工程的「台南親友團」，是否也隨著賴清德升至中央，延伸到軍火採購鏈。「從公園拉筋台到1.1D等級軍用炸藥，這到底是公司專業跨界橫跨天際，還是關係網絡通天？」他質疑，民進黨政府在重大採購案中，屢見「怪手變快篩」、「裝修公司變軍火商」等離奇案例，這次也延續相同模式。

蔡宗豪強調，人民不是三歲小孩，看到過去做台南市府工程的公司，如今突然接下國防部軍火標案，自然會提出質疑：「台南幫到底大到什麼程度？」「人脈是否已經延伸到軍火供應鏈？」他要求，國防部應全面公開審查資料，並接受監督機制檢驗。若涉及招標程序瑕疵，行政院公共工程委員會應啟動審議；若涉及行政怠失，監察院應介入；若涉及圖利或不法輸送，他籲請檢調單位應立即調查。

蔡宗豪最後表示，國防部僅以營業項目作為回應，並不能釐清所有疑點，社會期待完整透明的調查結果，以確保國家採購公正與安全。

12/09 全台詐欺最新數據

455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

再揭炸藥標案可後續擴充　王鴻薇：福麥裝修公司最高可拿14.1億

再揭炸藥標案可後續擴充　王鴻薇：福麥裝修公司最高可拿14.1億

國民黨立委王鴻薇昨指「福麥國際室內裝修公司」以5.9億得標國防部的海掃更（RDX）炸藥招標採購案，質疑是小吃店進口快篩劑翻版，國防部長顧立雄今（11日）回應，具有從事國際貿易資格的代理商，只要能夠向原廠取得輸出許可證明提供火藥原物料，經查屬實就可履約。對此，王鴻薇表示，福麥公司2021至今僅今年進口不到50萬美元（合台幣1500萬元），卻能拿5.9億的進口炸藥標案？且該標案可後續擴充，代表該司未來最高可以拿到14.1億得標金。

比TNT猛1.8倍　「海掃更」是什麼？

比TNT猛1.8倍　「海掃更」是什麼？

裝修公司5.9億拿RDX炸藥標案　國防部：它營業項目含化學原料批發

裝修公司5.9億拿RDX炸藥標案　國防部：它營業項目含化學原料批發

展覽錯字、投影歪斜還耗資百萬？蔡宗豪痛批文化局品質失守

展覽錯字、投影歪斜還耗資百萬？蔡宗豪痛批文化局品質失守

社福第一卻幸福度吊車尾蔡宗豪點出台南困局

社福第一卻幸福度吊車尾蔡宗豪點出台南困局

