綠要求雙城論壇提小紅書　蔣萬安嗆：反對舉辦又要求反映「很雙標」

記者鄭佩玟／台北報導

台北市政府12月10日向陸委會申請，台北市長蔣萬安將於12月27、28日赴上海出席兩天一夜雙城交流。民進黨台北市議員簡舒培呼籲蔣萬安，台北市因小紅書受詐騙金額就高達5000萬，既然都要去雙城論壇，應要喊話上海市政府、小紅書公司共同打詐，來台設子公司，不要到上海變「龜孫子」。對此，蔣萬安今（11日）受訪回應，民進黨議員一方面反對舉辦雙城論壇，一方面又要求去上海雙城論壇時反映小紅書的事情，立場前後矛盾、雙重標準。

被問到今年雙城論壇是否已經確定12月27日、28日舉辦？壓縮成兩天一夜是否受到政治干擾？蔣萬安說，雙城論壇今年底12月大概原則上就是落在這個區間，當然還會做最後確認，還是希望能夠順利舉行，也針對幾項市政議題，與上海方交換意見，希望這次順利成行之後，能夠持續促進城市間的交流。

會覺得陸委會很快審查通過不安好心嗎？蔣萬安則說，北市府一切就是照規定、持續進行，不僅是陸委會，還會有相關其他中央部會審查，希望能在一定期程內完成程序。

民進黨議員簡舒培要求赴上海時應反映小紅書的詐騙問題，蔣萬安表示，民進黨議員一方面反對辦雙城論壇，一方面又要去上海雙城論壇反映小紅書的事情，立場前後矛盾、雙重標準。