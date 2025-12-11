小紅書禁一周！他實測「手機還能使用」曝2可能性：結果更多人用

▲小紅書。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

刑事局4日下午公布，因「小紅書」App於國安資安檢測中15項指標全數不合格，且與詐騙案件高度連動、未配合法規要求，因此要「封鎖」小紅書一年。胸腔科醫師蘇一峰就發文表示，小紅書目前仍可以在手機上使用，政府這一波的操作，反而讓更多人開始使用小紅書了。

蘇一峰在臉書上發文表示，政府宣布要禁用小紅書，一個禮拜過去，他測試過，目前在手機上還是可以不翻牆使用，他推測有兩種可能，第一是，技術上無法阻止大家；第二是，封鎖小紅書的風向大轉，政府仍在猶豫。他最後則說，這一波操作下來，反而有更多人使用小紅書了。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「從說要刪那天起我才下載，每天都要上去滑」、「在小紅書看東西就是舒服，沒有一堆有的沒的的東西」、「小紅書比IG、FB、Google還好用」、「本來已經刪了，因為這樣又下載了」、「幫小紅書打免費廣告」、「太擔心了，我還是多看一點小紅書」。

刑事局先前指出「小紅書」在台用戶已突破300萬人，自2024年起共涉及1706件詐騙案件，造成超過2億4768萬元財損。更因該平台未設立在台法律代表人，使我方執法單位無法依法調取必要資料，偵辦上形成「實質法律真空」，導致詐欺風險急速擴大。

因此，內政部已啟動《詐欺犯罪危害防制條例》第42條相關規定，對該平台下達「網路解析中止與限制接取」措施，初步規劃為期一年。