加入白銀詐團跑腿賺6千！法官判他要賠130萬　還要入獄吃牢飯

▲投資白銀成為詐騙集團下手目標 。（示意圖／取自Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

近年白銀價格攀升，竟成為詐騙集團的誘餌！彰化一名張姓男子加入詐騙集團，擔任「白銀投資公司」的取款車手，短短幾日內便騙走150萬元，共拿到6000元報酬。案經法院審理，法官認為張男明知詐騙危害社會，卻仍擔任車手助長犯罪，因此將他兩案分別判處1年6個月及10個月有期徒刑，還要賠償被害人130萬元，得不償失。

判決指出，張男於去年12月初透過LINE加入詐騙集團，雙方約定每次出面取款可獲得2000元報酬，該集團在臉書刊登不實的白銀投資廣告，吸引被害人上鉤。一名吳姓被害人看到廣告後，被引導下載假的投資APP「匯立證券」，隨後又有自稱「台灣匯立後線客服」的LINE帳號聯繫他，慫恿他投入大筆資金。

張男隨即登場，他持偽造的「白銀公司現金保障部門人員」工作證，分別在去年12月4日及6日，親自前往吳姓被害人住處收取60萬元及70萬元，總計130萬元。為取信於被害人，他還開立偽造的存款憑證。得手後，他依詐團指示將鉅款放置在特定汽車底部，由上游成員取走，以此層轉方式隱匿贓款去向。這趟任務讓張男獲得4000元報酬。

法官審理時發現，張男過去已有偽造文書、竊盜、毒品等多項前科，素行不佳。他明知詐騙集團對社會治安與民眾財產危害極大，卻仍為了微薄利益擔任車手，導致吳姓被害人承受高達130萬元的損失。

雖然張男在法庭上坦承犯行，且已繳回犯罪所得，但法官認為他至今未對被害人做出任何實際賠償，犯後態度難謂良好。因此，法院就吳姓被害人被騙130萬元的部分，依《刑法》加重詐欺罪判處張男10個月有期徒刑。同時，法官也考量被害人提起附帶民事訴訟求償130萬元，一併判決張男必須如數賠償。

事實上，張男在同月份還涉及另一起詐騙案件。一名楊姓被害人同樣在臉書看到假投資廣告，下載了「台灣匯立證券」假APP後，被詐團以投資白銀為由騙走20萬元。張男以相同手法，偽裝成公司人員前往楊姓被害人住處收款，並「教學」操作APP以取信對方，此案讓他再獲2000元報酬。

這起案件雖詐得金額較少，但法官審理後，仍依加重詐欺罪判處張男1年6個月有期徒刑，與前案刑期分別執行。