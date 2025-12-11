　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭詐團冒用頭貼稱「投資港股助智庫運行」　李鴻源提醒：切勿上當

▲冒用李鴻源頭貼詐騙。（圖／翻攝自Facebook／李鴻源）

▲冒用李鴻源頭貼詐騙。（圖／翻攝自Facebook／李鴻源）

記者郭運興／台北報導

前內政部前部長、國民黨智庫副董事長李鴻源今（11日）貼出一張冒用他頭貼的投資詐騙對話，對話中聲稱「未來會有特定香港上市公司被注入資金、抬升股價，可以用投資帳戶進行同步操作，再將獲利的30趴進行捐助智庫運行」，李鴻源提醒，這並非他本人，訊息中所提內容他也完全不知道，假訊息與詐騙卻如此橫行，實在令人憤慨，更是可惡，特此告知請大家切勿上當。

李鴻源稍早貼出一張對話截圖，對話中冒用李鴻源頭貼的詐騙者表示「為了避免我們台灣捲入戰爭，現在麗文主席已經與大陸方面提出一些條件，具體還是保密階段，其中有一條是我們台灣可以根據金融交易方式獲取資金，也就是支持金。民進黨的支持金是靠加權股市，現在麗文這邊是香港股市，未來會有特定香港上市公司被注入資金、抬升股價，你可以用投資帳戶進行同步操作-―簡單來說，就是跟單交易、同步獲利，老師想問的是若讓你將獲利的30趴進行捐助智庫運行，你可以接受」？

李鴻源表示，友人傳來此訊息告知他，在line上有以他照片作為頭像的帳號在轉傳此訊息，這並非他本人，訊息中所提內容他也完全不知道。

李鴻源強調，台灣此刻面對國際情勢複雜，國內民心不穩，但假訊息與詐騙卻如此橫行，實在令人憤慨。其內容不顧台灣局勢，以他的名義提及他人來轉傳信息，更是可惡，特此告知請大家切勿上當。

▼李鴻源。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼立法院國民黨團舉辦「花蓮光復災後，漫漫復原路怎麼走？」記者會，立委羅智強、鄭天財、林倩綺主持，並邀請前內政部長李鴻源與會。（圖／記者湯興漢攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

詐騙李鴻源國民黨投資詐騙LINE

