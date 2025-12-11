曝小紅書將手機資料全回傳中國　內政部：兩岸網路唯一直通高速公路

▲內政部次長馬士元。（圖／POP撞新聞提供）

記者郭運興／台北報導

內政部警政署刑事局近日公布，因「小紅書」資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，未配合法規要求，政府將對該App發布「停止解析及限制接取」命令，暫定為期一年。對此，內政部次長馬士元今（11日）表示，小紅書兩岸用的是同個伺服器，所有的資料都是回傳中國，就是一個兩岸直通網路上的高速公路，詐騙集團現在已經看上了。他強調，小紅書看來無害，但大家不了解，這個平台在設計時，一直把手機的所有資料撈回去，這些資訊回傳後要怎麼使用無法知道，背後擔心的問題是存在的。

馬士元接受節目《POP撞新聞》專訪表示，詐騙情況若跟去年8月比，嚴重程度大概降了一半，嚴不嚴重？當然嚴重，但是逐步在改善，改善的速度不能算慢，其他國家所面對的問題比台灣嚴重的還多，現在台灣有兩個樣態的詐騙是最多的，第一「假投資詐騙」，損失金額最多，大概降了百分之七十，第二「網路購物詐騙」，降了百分之八十，如果是整題來講，詐騙金額的下降大概在百分之五十幾左右。



針對「封鎖小紅書」惹議，馬士元表示，過去把名人詐騙等下架、詐騙金額有降低，但詐騙集團沒有消失，所以詐騙集團現在在找什麼地方是下一個戰場。

馬士元指出，我國跟中國大陸之間，兩岸使用App生態很不一樣，中國大陸民眾只能用微博、微信，我國用的叫Wechat是不同版本；中國用的叫抖音，我國叫Tiktok；中國不能用Meta、不能用Google、不能用LINE，他們那邊的市場區隔是很清楚的，當這樣的情況，「我們發現唯一一個兩岸直通、完全直行的就是小紅書」。

馬士元說，小紅書在台灣原來沒有不讓大家用，如果是一個比較好的平台的話，當然也接受，但小紅書在中國可以用、在台灣也可以用，這就是一條高速公路，詐騙集團現在已經看上它了。

馬士元指出，為什麼自己有這個把握？小紅書去年增加了100萬用戶，爆增的原因是，美國曾經有段時間要封鎖Tiktok，就發生Tiktok難民潮，尤其是對做網拍、個人直銷的使用者，會希望限制很少越好、抽成越低越好，所以小紅書就是一個限制很少、抽成很低的平台，因此都逃到了小紅書的國際板，但台灣用的不是國際版，而是小紅書的正版，兩岸用的是同一個伺服器，所有的資料都是回傳中國，在台灣看不到任何小紅書的後台資訊，就是一個兩岸直通網路上的、App的高速公路。

馬士元表示，小紅書去年100萬用戶量快速增長，有一個非常大的警訊，內政部都知道這樣的情況，詐騙集團也一定了解，現在小紅書上的詐騙數據其實有非常多黑數，因為很多民眾知道報案也沒用。



馬士元指出，小紅書都有持續在鋪廣告，預計到明年底很可能會上看500萬用戶，小紅書上面很多資訊，對很多民眾來講是生活資訊，看來無害、非常豐富，但大家不了解的一件事情，這個平台在設計時，其實一直在把個人手機裡面的所有資料撈回去，不只有正在看的網頁，還有下載了多少App、密碼、金融卡帳號、信用卡帳號、跟其他社群軟體互動，小紅書的使用者提款本身就是完全不受管制的，跟其他社群平台最大差別在商業模式，這些資訊回傳後要怎麼使用無法知道，有一個很大的伺服器在中國，「那我們不知道他的伺服器要做什麼」，很可能有一天用戶會出現數位分身，做一些你不知道的事情。

馬士元表示，自己把小紅書標定為一個跟蹤騷擾、過度收集資料的軟體，尤其很多青少年在使用，家長可能不了解，小紅書都可能回傳小孩影像，可能會側拍、側聽資訊，這又牽涉兒少問題，這是一個綜合性問題，詐騙只是其中一塊，綜合性風險當然要想辦法面對，不同的部會有不同的權責，內政部當然處理的是詐騙的問題。

馬士元指出，小紅書會在手機去對包括相簿、手機使用資料庫、看過的網頁，都有讀取權限，現在不只有小紅書字做這件事，其他網路平台也做，但他們對資安、個資有一定的保護，小紅書會篩選出歲月靜好的資訊給大家，但背後擔心的問題是存在的。

馬士元提到，台灣打詐指揮中心有發文給小紅書上海公司，有簽收了但都沒有回覆，其他社群平台等幾家業者其實都是定期要跟政府開會，都有法律代表人。

被問到如果小紅書未來也願意改善加入？馬士元認為，第一個要面對資安問題、第二個因為小紅書申請不是內政部核准，要經過陸委會、數發部跟經濟部，因為是百分之百中資，所以即便要來台灣落地或設代表人有法律上的限制，但是內政部要求的只是有個管道能夠溝通，但連這件事情都做不到，因為有個現實問題，溝通小紅書就會牽涉到要遵循中華民國法律，對小紅書來講當然不願意。

馬士元強調，這次處理小紅書要跟大家特別釐清，不是封鎖而是叫限制接取、停止解析，意思是今天在台灣網路上打小紅書的網址，不讓接到小紅書的伺服器的機器位置，如果知道機器位置還是可以接取，App是一個動態IP，所以每隔1個星期會篩所有跟小紅書伺服器連線的IP，會使他們停止使用，因此，這不是封鎖而是限制大家的使用，讓大家覺得不好用，這條高速公路原本沒有任何交管、測速照相，現在只是在上面設置了路障、檢查站，讓大家連線的比較慢，所以也不是說這樣就跟中國一樣。