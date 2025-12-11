F3＋五月天阿信上海站「4場全秒殺」！　專家：推動演唱會經濟

▲言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信《F✦FOREVER 恆星之城》巡迴演唱會上海場公布。（圖／相信音樂提供）

由言承旭、周渝民、吳建豪與五月天阿信共同演出的組合，日前宣布在中國上海開唱。「F★FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會上海站演唱會門票於10日下午3時開搶，瞬間引發搶購潮，四場門票全數秒售罄。相信音樂10日也發文，感謝粉絲的熱情支持。





據《第一財經》報導，記者自下午2點50分起持續關注購票頁面，3點整進入平台後發現，12月19日至22日所有場次門票在1秒內即全部售罄，票價介於680元至1880元不等（人民幣，下同，約台幣3003元至8304元）。

目前，大麥官網顯示，已有近30萬名用戶標記「想看」。報導指出，此次演唱會由阿信擔任音樂製作與總策劃，從舞台概念、節目內容至整體設計皆親自參與，F4三位成員也同步投入內容企劃，全程參與音樂與演出呈現。

今年7月，F4成員曾在五月天演唱會上合體引發集體回憶。F4由言承旭、朱孝天、周渝民與吳建豪組成，2001年主演偶像劇《流星花園》爆紅後正式成立男團。

文娛產業人士分析，此次演唱會的經濟效應將遠超門票本身，現場售罄帶來直接收益之餘，周邊商品也預計掀起新一波消費熱潮。尤其阿信的個人IP號召力強大，影響力已延伸至音樂、時尚與跨界合作多個領域，預計將進一步推動市場消費情緒。隨著年底假期與消費旺季疊加，此次演唱會有望成為帶動文旅、餐飲、住宿等產業鏈的「演唱會經濟」核心引擎。

《2025至2031年中國演藝產業市場深度分析及投資前景展望報告》指出，自2023年起，中國演藝市場出現明顯變化，包括演出場次大幅增加、票價攀升及劇場上座率下降。統計顯示，2024年中國演藝產業規模達796.29億元，年成長率為7.62%。