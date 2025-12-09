　
比跨年貴！1月底東京機票「漲了2倍」她看價格嚇傻　網曝2原因

▲▼日本旅遊，日本自由行，日本個人旅行，成田機場，成田國際機場，成田機場第一航廈，成田國際機場第一航廈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲不少人發現一月底的東京機票超貴。（圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

日本是台灣人最喜歡的國家，不少人一年已經去玩了好幾趟，有網友指出，查看明年1月東京的機票，價格貴到嚇死人，買過無數次機票，沒看過這麼誇張的狀況。對此，許多人點頭「貴到瘋掉，買到23000高雄東京來回」；有人指出，可能是因為女神卡卡（Lady Gaga）1月底要在東京開演唱會，再加上寒假開始。

有網友在Threads發文，「一月底的東京機票發生什麼事？」買過許多次機票，但從來沒遇過這麼誇張的狀況，價格高得嚇死人，「查一個差點沒有暈倒。」

貼文曝光，有網友猜測，可能是因為Lady Gaga將在1月底於東京巨蛋舉辦《The MAYHEM Ball》巡迴演唱會，「Lady Gaga會在大阪辦兩場演唱會，在東京辦四場，不知道跟著有沒有關，像我就是要特地飛去看的，還好早買，現在看我的航班已經漲兩倍」、「我是抽到Gaga的門票後就趕快看機票，松山羽田來回搶到一萬八」、「我訂完大概不到一個月機票就翻倍了」、「對我也是去看Gaga演唱會，機票真的有變貴」、「好加在有提早買，我也是要去看Gaga演唱會的」。

也有人提到，那周剛好是高中生、國中生寒假的第一周，「除了演唱會還有學生放寒假」、「寒假吧，半年前我買廉價航空就微傻眼了，過幾個月回頭看看，還好當時已買」、「放寒假要出去玩了」。

12/07 全台詐欺最新數據

