比TNT猛1.8倍！　國防部5.9億採購「海掃更炸藥」是什麼？

▲海掃更是目前最強效的高能炸藥之一。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

國民黨立委王鴻薇10日指出，「福麥國際室內裝修公司」以5.9億得標國防部的「海掃更」（RDX）炸藥招標採購案，其中「海掃更」是現有最強效的高能炸藥之一，擁有良好的物理化學特性，一些實驗數據顯示，其爆炸威力是TNT炸藥的1.5至1.84倍。

根據美國國家環境保護局（EPA）報告，RDX是皇家拆除炸藥（Royal Demolition Explosive）的縮寫，另外還有數個別名，包括黑索金（hexogen）、旋風炸藥（cyclonite）等。在純淨狀態下，它是一種高爆炸性的白色結晶固體，屬於次級炸藥，被視為現有最強效的高爆炸藥之一。

RDX從二戰期間開始大規模生產，如今被用於4000多種軍事物品中，從大型炸彈到小型引信都有，美軍目前也仍廣泛使用。此外，它也經常作為塑膠炸藥的成分，或與TNT等其他炸藥混合製成空投炸彈、魚雷與砲彈等複合炸藥。

根據美國「太平洋科學高能材料公司」（PSEMC）數據，RDX是一種極為強大且穩定的烈性炸藥，爆炸速度達到8350公尺/秒至 8750公尺/秒之間，威力指標「爆炸當量」為150%至184%，在特定實驗中，能比同質量TNT產生高出50%至84%的爆破威力。

此外，RDX也具備極高的熱穩定性，溫度超過200°C開始快速分解，超過300°C迅速自行引爆。但儘管熱敏感度較低，RDX對外部衝擊和摩擦的敏感度仍屬於中高程度，因此在處理和運輸時，仍需嚴格遵守安全規範。

不過，RDX包含有毒物質，容易污染土壤和地下水，也可能造成健康風險，若吸入或攝入大量則會攻擊神經系統，恐致人類和動物出現不適症狀，包括頭痛、噁心、嘔吐、疲勞、顫抖、癲癇等，被美國EPA歸類為對人類具潛在致癌性的物質。