五角大廈機密簡報：美國恐難保台

▲福特號航空母艦打擊群。（圖／美國海軍）



記者張靖榕／綜合報導

美國新版國家安全戰略（NSS）雖強調以嚇阻避免台海衝突，但美媒引述美國戰爭部機密「優勢簡報」（Overmatch Brief）警告，美國在新型態戰爭上的準備遠不及中國，多次台海兵推結果都是美軍戰敗；值得留意的一點是，美軍兵推多會以相當嚴苛的條件進行，以從中找出當前美軍可能的缺點，作為改善的參考。報告指出，20年前美國在太平洋的主導地位足以保衛台灣，但情勢已今非昔比，解放軍當前擁有足夠飛彈，可在美軍主力武器接近台灣前將之摧毀。

《紐約時報》報導，「優勢簡報」由五角大廈淨評估辦公室（ONA）撰寫，去年提交白宮高層，內容深入分析台海戰爭可能的演變，列出解放軍可摧毀美軍戰機、大型艦艇與衛星的能力，也點出美軍供應鏈的脆弱環節。報導形容，簡報內容令人不安，因為中國對美國的所有戰法幾乎都有反制措施，揭露的問題甚至比戰後後果更值得警惕。

報告指出，美軍長期倚賴昂貴而且易受攻擊的武器，而中國與其他對手擁有大量便宜、技術卻不落後的軍備，在兵推模擬中，美國海軍最先進的福特號航母也難以在戰事中倖存。美國戰爭部長赫格塞斯更曾表示，兵推顯示美軍「每次都輸」，但美國仍預計未來數十年再打造9艘福特級航母，卻遲遲未部署任何一枚極音速飛彈。

報導並以地圖比較美中在太平洋的軍力變化。2005年中國飛彈規模有限，美軍可有效馳援台灣；但如今中國已擁有900枚短程飛彈、1300枚中程飛彈，以及500枚中長程飛彈，射程涵蓋第一島鏈、關島與馬紹爾群島，足以在美軍抵達前造成關鍵損害。

《紐時》批評，美國軍事預算配置錯誤，國防支出僅占GDP 3.4％，為80年來低點，即便2026年突破1兆美元，多數經費並未用於真正提升美軍優勢，而是浪費在延續弱點的項目上。歷史顯示，戰爭型態已改變，拒絕創新的一方往往面臨毀滅性結果。

報導建議，美國需增加短期國防投資、重建軍工基礎，同時要求加拿大、日本與歐盟等盟友承擔更多軍事責任。唯有集結盟友力量，才可能在工業與軍力上與中國匹敵，平衡並遏制其不斷增長的影響力。