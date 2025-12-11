快訊／挺台灣、限川普削弱北約　美眾院通過近1兆美元國防授權法

▲美國國會大廈。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國眾議院10日通過近1兆美元的2026年度「國防授權法案」（NDAA），在強化歐洲安全與盟友合作的同時，對美國總統川普近期多次揚言削弱與歐洲傳統盟友以及北約（NATO）關係的言論形成明確反制。此外，憂心中國可能入侵台灣，該法案正式核撥10億美元支應「台灣安全合作倡議」，並要求美國防部研議與台灣建立聯合計畫。

綜合外電報導，經先前參議院表決通過後，NDAA送交眾院審議，並在共和黨內部完成協調。最終版本總額達9006億美元，比五角大廈原始請求多出80億美元，全面支持川普推動的金穹飛彈防禦系統、F─47戰機、潛艦、戰艦及各類無人系統，同時授權政府要求盟友承擔更多自我防衛責任。然而，與白宮日前公布、在歐洲引發震撼的新版「國家安全戰略」相比，NDAA反而展現更明確的親歐取向，並對川普削弱北約、撤軍或調度軍備的能力設下防線。

眾議院議長強生（Mike Johnson）在表決前強調，川普與共和黨國會正「恢復美國實力」，並稱美國將與盟友並肩，確保國力與軍力仍居世界之最。

在區域安全方面，路透社指出，NDAA在美國擔憂中國可能入侵台灣之際，正式核撥10億美元支應「台灣安全合作倡議」，授權軍方持續為台灣提供訓練，並要求五角大廈研議與台灣建立聯合計畫，以部署無人機與反無人機系統。不過，先前參議院提議邀請台灣參加環太平洋軍演的條文並未出現在最終版本中。

此外，法案要求建立新程序審查對中國的美國投資，規範美國企業與公民若投資中國敏感技術，須向美國財政部報備，並擴大財政部阻止敏感投資的權限。同時納入「生物安全法案」，禁止部分中國生技企業取得聯邦資金。另授權提供菲律賓15億美元安全援助，並對川普此前提及的削減駐韓美軍計畫施加嚴格限制。

在歐洲安全方面，新版NDAA新增多項旨在反制俄羅斯、強化跨大西洋合作的條款，包括未來2年每年提供烏克蘭4億美元，由美國企業協助補充烏軍武器需求；授權「波羅的海安全倡議」，另撥款1.75億美元支持拉脫維亞、立陶宛與愛沙尼亞的防務；並要求五角大廈不得將駐歐美軍縮減至7萬6000人以下，同時禁止美軍放棄北約最高盟軍司令一職。

白宮新版國安戰略以強烈語氣批評歐洲，引發歐洲多國不滿，使跨大西洋關係降至多年低點。相形之下，眾院此次通過的NDAA展現出議會對維持北約、強化盟友關係的明確立場，成為華府外交路線上與白宮態度明顯對比的最新指標。