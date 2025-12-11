女中尉偷吃同袍喊「戰情無法同睡」　正宮見孕照怒討百萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）和小美（化名）曾是軍中同袍，兩人卻發展出不正當男女關係，不僅互傳「親一下就好了」、「戰情的話我們沒有辦法一起睡」等親密訊息，還租屋同居，甚至留存小美懷孕的超音波照片，讓她無法接受，憤而決定對兩人提告求償100萬元。雖然阿強和小美矢口否認，但並未獲得桃園地院法官採信，日前被判處應連帶賠償人妻40萬元。

▲小美與已婚同袍阿強交往，但她自認沒有嚴重侵害到阿強妻子的配偶權益。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，小美在擔任中尉軍官期間，與丈夫阿強發展出不正當男女關係，她直到今年1月幫丈夫備份手機資料才發現此事，兩人不僅在LINE互稱「寶貝」、「親愛的」，還使用情侶APP，並記下「我們的開始2024.09」等訊息，顯然兩人是在2024年9月開始交往。

此外，人妻表示，阿強和小美還在對話紀錄中討論租屋、如何提離婚和性話題，阿強事後向她請求原諒並坦承外遇，沒想到今年6月又被她抓包兩人在外同居，租屋處不僅有兩人臉貼臉、親吻的照片，還有小美懷孕的超音波照片，讓她無法接受，憤而決定對兩人提告求償100萬元。

阿強則辯稱，那些證據都是妻子擅自解鎖手機後轉傳的，已經侵害到他的隱私權，屬於違法取得的證據，不得作為案件的證據使用，況且那些對話都是開玩笑成分居多，他與妻子早在2023年就開始談離婚，感情不睦已久。

小美同樣主張對話紀錄及相關影像沒有證據能力，她認為，阿強早已無意維持婚姻關係，夫妻感情破裂，縱使她和阿強有肢體接觸等互動，應當也不算嚴重侵害人妻的權益。

不過，桃園地院法官認為，阿強和小美在對話紀錄中提到親吻、性器官、同宿、月事未來怎麼辦、租屋事宜等議題，例如「親一下就好了」、「我覺得我們去度蜜月好了」、「玩半年，這樣天天膩在一起半年」、「戰情的話我們沒有辦法一起睡」等等，可見兩人之間已經發展出超越友誼的關係，而且曾有同居、性交等事實，確實侵害到人妻的權益。

最終，法官沒有採信阿強和小美的說詞，並判處兩人應連帶賠償人妻40萬元較為適當，全案仍可上訴。