人夫激戰美甲師小三「愛老虎油」　正宮驚見鹹濕對話崩潰

桃園一名人夫打手遊結識美甲店老闆娘，竟發展出婚外情，多次上摩鐵激戰，直到正宮驚見丈夫手機裡的鹹濕對話，才發現小三存在，氣得一狀告上法院，求償60萬元精神撫慰金。

根據判決書，正宮在庭上提出丈夫與小三的LINE對話截圖，2人不僅互稱「老公」、「老婆」，時常互傳「我好想你」、「我愛你」、「愛老虎油」親密對話，還有充滿性暗示訊息，更有丈夫從後環抱住小三並伸手抓胸、熱情接吻等鹹濕照片。

小三出庭時，辯稱不知人夫已婚，更未發生性行為。不過，人夫出庭時卻坦承，兩人在手遊認識2、3個月後第一次見面，第二次見面就發生關係，之後以每個月1、2次頻率約會，每次都會上床，而且小三早就知道他有家庭，依舊無所謂，還說「願做外面的女人」。

一段電話錄音顯示，人夫要跟小三分手，在電話中勸告：「不要來這邊找，她會報警的」、「我不是跟你說，我在高中就認識她了，欠她很多東西，我們結婚30幾年了，連孫子都有了。她不會放棄這些全部的，而且她也容忍不下妳！」

不過，小三情緒激動，還以死相逼，「那我去死、沒有你會死」、「我敢割第一次就敢割第二次」、「你不會因為我拋棄她，但你會因為她拋棄我。所以我什麼都不是。連個屁都不是。我活著幹什麼。死一死比較痛快。這個世界沒什麼值得我留戀的了」、「你一直都是選擇她，屬於她的，自始至終都是她的，從來都不曾選擇我，也不屬於我」。

法院審酌相關證據後，認定美甲店老闆娘明知對方已婚，仍與其發生性行為，並以激烈言詞脅迫對方不得分手，已嚴重破壞他人婚姻圓滿，侵害正宮配偶權，因此考量雙方經濟狀況後，近日判決小三須賠償30萬元。全案仍可上訴。

