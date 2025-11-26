　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

德國男2年沒工作打劫超商　搶到1萬+1包菸...還有1罐飲料

▲德國籍何姓男子（譯音）缺錢花用，今年9月間持水果刀在中壢區超商行搶，中壢警方循線拘捕何男到案。（資料照／中壢警方提供）

▲德國籍何姓男子（譯音）缺錢花用，今年9月間持水果刀在中壢區超商行搶，中壢警方循線拘捕何男到案。（資料照／中壢警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

1名德國籍男子HOEPPNER 何姓男子（譯音）因缺錢花用，今年9月凌晨持水果刀在中壢區2家超商持刀進入店內佯裝購物，再持刀威嚇店員，第一家僅搶得1瓶飲料後逃離，第2家則恫嚇女店員「給我錢，給我錢就走」，搶得1萬元現金與1包香菸後逃逸，中壢警方調閱監視器循線拘捕何男到案；何男辯稱來台2年沒工作，生活拮据才鋌而走險，桃園地檢署偵結依攜帶兇器強盜罪嫌將他起訴。

檢警調查，61歲的德國籍HOEPPNER 何姓男子（譯音），因缺錢花用，於今年9月13日凌晨4時54分許，在中壢區廣州路一家超商，佯裝購物欲購買價值29元飲料至櫃台結帳時，再持預藏水果刀脅迫店員交付收銀機內之現金，店員見狀逃離櫃臺，何男則將飲料攜出店外，未搶得現金離去。

▲中壢警方查獲德國籍何姓男子持水果刀強盜超商，當場扣得水果刀、1萬元現金與搶得香菸等證物。（資料照／中壢警方提供）

▲中壢警方查獲德國籍何姓男子持水果刀強盜超商，當場扣得水果刀、1萬元現金與搶得香菸等證物。（資料照／中壢警方提供）

同日清晨5時30分許，何男再前往附近中北路上某超市，走入櫃檯員工出入口，從隨身攜帶之環保袋內取出水果刀，脅迫黃姓女店員交付收銀機內現金，店員佯稱無法開啟收銀機，何男轉而拿取櫃檯價值100元香菸1包，再次要求黃女開啟店內金庫，交付金庫內之現金，黃女見狀僅得依照指示開啟金庫，何男隨即取出金庫內1萬元（包括佰鈔47張、伍佰鈔6張、50元硬幣40枚、5元硬幣40枚、1元硬幣100枚），並把沒結帳的1包香菸拿走。

黃女隨即報警處理，中壢警方到場後調閱監視器畫面循線在另一家超商附近發現何男，當場查扣剩餘贓款9915元、香菸1包、水果刀與作案時穿著之軍綠色外套1件等證物。

桃檢複訊時，被告何男坦承犯行，何男辯稱，因2年沒有工作非常絕望，且三餐不繼只能吃便宜食物，沒有其他選擇，才會想到搶劫；到第2家超市行搶時，以水果刀恫嚇女店員「給我錢」，女店員連忙說：「我有小孩」，何回說「我不想傷害妳，不會打妳，給我錢就走」等語；檢方根據，另有警方提供監視器畫面截圖、現場照片、水果刀等證物佐證，認為何男犯行明確，係觸犯刑法之攜帶兇器強盜罪，偵結依攜帶兇器強盜罪嫌起訴。

中壢警方提醒，深夜時段商家與民眾更需提高警覺，遇到持械威脅切勿貿然反抗，以人身安全優先，並立刻報警；若發現可疑人士或異常行為，請即刻撥打110，防止犯罪發生。

 【更多新聞】

外國男闖關桃機失敗！夾千萬海洛因被捕...只為賺取1000美金

出獄3年又犯案！桃園男結夥持刀搶超商綑綁店員　只得手1458元

►快訊／桃園市場民宅火警濃煙衝天　女子急跳一樓逃命

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／網黃闖貨架露胸！　好市多震怒：禁止入場、報警偵辦
台「正妹議員」挺日水產紅了！　日網友狂喊卡哇伊
遊日9天「真的沒看到陸客」　她卻見台人超扯一幕
快訊／增1.25兆國防特別預算！　賴清德11：30親自說明
正妹公關遭亂刀砍死　冷血男「接保護令當天」奪命
台女網美「肉償換餐」　恐遭驅逐出境
台積電叛將是他！　「跳槽三星到中芯」衝擊16年
毒犯開進軌道「300公尺設備被撞壞」！　14台鐵列車縮駛、停

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

火爆運將為小事打趴同行　放任他倒車道遭輾斃！二審仍判8年

登北大武山跌倒！女登山客右腳踝疑骨折　直升機吊掛下山送醫

德國男2年沒工作打劫超商　搶到1萬+1包菸...還有1罐飲料

槍枝工廠到詐團全抄掉　台南警三合一專案逮25人！不法金額2千萬

高山症發作！女登南湖大山突肢體無力呼吸喘　黑鷹直升機火速救援

夜店女公關遭亂刀砍死　冷血男「接保護令當天」埋伏奪命

為領普發1萬！鹿港阿公單車迷航9小時　體力透支倒坐路邊

快訊／苗栗男陳屍家中！「2男涉殺人罪」遭聲押　法院裁准了

「173叫車」驚爆性侵！司機爬後座逞慾　還強拍女乘客裸照

高雄鳳山大貨車疑闖紅燈！小貨車攔腰撞上　現場冒大量煙塵

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

國1南下4車追撞3送醫！雙向封閉畫面曝　貨櫃車慘掛護欄

火爆運將為小事打趴同行　放任他倒車道遭輾斃！二審仍判8年

登北大武山跌倒！女登山客右腳踝疑骨折　直升機吊掛下山送醫

德國男2年沒工作打劫超商　搶到1萬+1包菸...還有1罐飲料

槍枝工廠到詐團全抄掉　台南警三合一專案逮25人！不法金額2千萬

高山症發作！女登南湖大山突肢體無力呼吸喘　黑鷹直升機火速救援

夜店女公關遭亂刀砍死　冷血男「接保護令當天」埋伏奪命

為領普發1萬！鹿港阿公單車迷航9小時　體力透支倒坐路邊

快訊／苗栗男陳屍家中！「2男涉殺人罪」遭聲押　法院裁准了

「173叫車」驚爆性侵！司機爬後座逞慾　還強拍女乘客裸照

高雄鳳山大貨車疑闖紅燈！小貨車攔腰撞上　現場冒大量煙塵

好市多黑五「網黃闖貨架裸胸」　業者震怒：禁止入場、報警偵辦

國台辦用「4嚴重」劍指高市　痛批賴清德「媚日賣台」醜陋無底線

賴清德宣布1.25兆國防特別預算　黃國昌：以務實理性態度強力把關

Meta傳洽購Google TPU引發市場疑慮　輝達：技術仍領先一代

記憶體、PCB股各1檔今起列處置 金居股價跌幅3.9％

火爆運將為小事打趴同行　放任他倒車道遭輾斃！二審仍判8年

不斷更新／2025韓國三大台典禮！《歌謠大祝祭》25組陣容已公布

館長遭爆「為求生」轉向中國募資　律師點名恐觸2法！

台鐵暴力連14起！立委提修法「施暴關3年」　業者無作為可罰30萬

作家「三毛」與「上海爸爸」親筆信遭網拍154萬　80頁信札保存完整

【狗狗身價上漲】米克斯咬破媽媽2萬多塊名牌包...

社會熱門新聞

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

館長「毀滅爆料」伏筆藏4年！　最後一根稻草曝光

快訊／吃連鎖Buffet倒地！港籍婦搶救4天亡

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

知名網黃「好市多黑五」拉上衣露胸：把自己賣掉

即／皇池屢拆屢建遭爆官商勾結　士檢出手偵辦

作品太逼真！雕刻達人參賽作品遭扣關2天

海軍陸戰隊女官兵墜樓亡！陳屍宿舍草地

館長「善心富豪」人設假的！　錢都是股東的

黃子佼「35被害者變2000多人」　律師：二審法官很有智慧

逼迫2男互吃排泄物　惡煞團4交保1續押

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

男店員偷女客胸罩「瘋狂把玩」自拍！

國1重大車禍「車成廢鐵」！駕駛困車內慘死

更多熱門

相關新聞

出獄3年又犯案！桃園男結夥持刀搶超商被起訴

出獄3年又犯案！桃園男結夥持刀搶超商被起訴

桃園市林姓男子曾犯強盜案被法院判處12有期徒刑，2022年出獄後仍不知悔改，今年6月間凌晨在龜山區竊取路旁機車，搭載彭姓男子闖入忠義路上某家超商，分持水果刀、折疊刀攻擊店員，逼其打開收銀機後搶走1458元現金後逃逸，龜山警方獲報迅速於1小時內緝獲2人到案；桃園地檢署偵結，依加重強盜罪嫌將2人起訴，其中林男於5年內再犯，檢方建請法院從重量刑。

新型毒品唾液快篩上線　中壢警方嚴打毒駕酒駕

新型毒品唾液快篩上線　中壢警方嚴打毒駕酒駕

恐怖男持刀割喉同居女　赤裸女逃命滴血求救

恐怖男持刀割喉同居女　赤裸女逃命滴血求救

軟爛男專騙熟女感情　痴女心碎報警抓人

軟爛男專騙熟女感情　痴女心碎報警抓人

出庭打傷法警還怒嗆法官是「畜生」、「妓女」　莽男下場曝

出庭打傷法警還怒嗆法官是「畜生」、「妓女」　莽男下場曝

關鍵字：

德籍男子缺錢水果刀強盜2超商中壢警方桃檢

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

歐萊德2產品驗出蘇丹紅！董座控廠商欺瞞

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

館長「毀滅爆料」伏筆藏4年！　最後一根稻草曝光

快訊／賴清德投書《華郵》宣布　台灣歷史性增加1.25兆國防特別預算！

樂天女神廉世彬遭長期性騷！「需求助身心科」

ØZI路邊摸摸超辣女友！她「身體貼上黏緊緊」

韭菜翻車！記憶體南亞科爆2646.45萬違約交割　今年上市最大筆

烏克蘭已同意和平協議　剩小細節要敲定

LINE「14款免費貼圖」限時下載！李珠珢、快樂小雞超Q

「輕熟女優」全剃光！　照片曝光粉絲傻眼

台積電拖1個月才告羅唯仁　財經網紅揭原因

更多

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面