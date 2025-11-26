德國男2年沒工作打劫超商　搶到1萬+1包菸...還有1罐飲料

▲德國籍何姓男子（譯音）缺錢花用，今年9月間持水果刀在中壢區超商行搶，中壢警方循線拘捕何男到案。（資料照／中壢警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

1名德國籍男子HOEPPNER 何姓男子（譯音）因缺錢花用，今年9月凌晨持水果刀在中壢區2家超商持刀進入店內佯裝購物，再持刀威嚇店員，第一家僅搶得1瓶飲料後逃離，第2家則恫嚇女店員「給我錢，給我錢就走」，搶得1萬元現金與1包香菸後逃逸，中壢警方調閱監視器循線拘捕何男到案；何男辯稱來台2年沒工作，生活拮据才鋌而走險，桃園地檢署偵結依攜帶兇器強盜罪嫌將他起訴。

檢警調查，61歲的德國籍HOEPPNER 何姓男子（譯音），因缺錢花用，於今年9月13日凌晨4時54分許，在中壢區廣州路一家超商，佯裝購物欲購買價值29元飲料至櫃台結帳時，再持預藏水果刀脅迫店員交付收銀機內之現金，店員見狀逃離櫃臺，何男則將飲料攜出店外，未搶得現金離去。

▲中壢警方查獲德國籍何姓男子持水果刀強盜超商，當場扣得水果刀、1萬元現金與搶得香菸等證物。（資料照／中壢警方提供）

同日清晨5時30分許，何男再前往附近中北路上某超市，走入櫃檯員工出入口，從隨身攜帶之環保袋內取出水果刀，脅迫黃姓女店員交付收銀機內現金，店員佯稱無法開啟收銀機，何男轉而拿取櫃檯價值100元香菸1包，再次要求黃女開啟店內金庫，交付金庫內之現金，黃女見狀僅得依照指示開啟金庫，何男隨即取出金庫內1萬元（包括佰鈔47張、伍佰鈔6張、50元硬幣40枚、5元硬幣40枚、1元硬幣100枚），並把沒結帳的1包香菸拿走。

黃女隨即報警處理，中壢警方到場後調閱監視器畫面循線在另一家超商附近發現何男，當場查扣剩餘贓款9915元、香菸1包、水果刀與作案時穿著之軍綠色外套1件等證物。

桃檢複訊時，被告何男坦承犯行，何男辯稱，因2年沒有工作非常絕望，且三餐不繼只能吃便宜食物，沒有其他選擇，才會想到搶劫；到第2家超市行搶時，以水果刀恫嚇女店員「給我錢」，女店員連忙說：「我有小孩」，何回說「我不想傷害妳，不會打妳，給我錢就走」等語；檢方根據，另有警方提供監視器畫面截圖、現場照片、水果刀等證物佐證，認為何男犯行明確，係觸犯刑法之攜帶兇器強盜罪，偵結依攜帶兇器強盜罪嫌起訴。

中壢警方提醒，深夜時段商家與民眾更需提高警覺，遇到持械威脅切勿貿然反抗，以人身安全優先，並立刻報警；若發現可疑人士或異常行為，請即刻撥打110，防止犯罪發生。