鎖定10年老機車「4天偷7輛」　白色拖鞋太搶眼...囂張竊賊被逮

▲▼桃園市詹姓男子於本月3日至6日連續在桃園區竊取路旁7輛機車代步，圖為監視器拍下行竊過程。（圖／桃園警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區大樹派出所轄區本月初頻傳機車竊盜案，警方調閱監視器查出涉案竊賊幾乎都穿白色拖鞋作案，而且為擺脫警方追查，頻頻設置斷點，專挑十年以上老舊機車為目標下手，竊來機車使用數小時後隨即棄置不用，再另找其他機車代步。桃園警方過濾竊嫌詹姓男子在4天內共竊取多達7輛機車，於8日深夜查緝詹男到案，偵訊後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園警方查出詹姓男子竊取機車代步使用數小時後，隨即棄置不用。（圖／桃園警分局提供）

桃園警方指出，本月初3日至6日共計4天內，大樹派出所轄區頻頻失竊機車，統計有5輛機車，員警依規定受理並查緝，經調閱監視器發現，竊嫌均為同一人，過濾該男子4天內在轄區共竊取多達7輛機車，且專偷十年以上車齡之老舊機車，主因機車鎖匙孔都已老舊，任何機車鎖匙插入幾乎都可開啟使用，且每輛機車竊取後僅使用數小時隨即棄置不用，在周邊竊取另輛機車離開，員警研判可能藉此設置斷點規避警方查緝。

▲桃園警方查獲詹姓男子竊取機車，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（圖／桃園警分局提供）

員警還查出，竊嫌做案時服裝一致，最顯眼處就是腳穿白色拖鞋做案，其特徵相當明顯，經過濾分析鎖定35歲詹姓男子涉嫌重大，員警掌握其行蹤後於8日晚間將其查緝到案，依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。