自小客滾下停車場！3公尺寬車道翻覆　4輪朝天離奇畫面曝光

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓女子昨（3）日下午駕駛租賃車進入桃園復興區某處大樓地下停車場時，失控擦撞牆壁後翻覆在坡道上，後方一輛機車見狀立即閃避，警方獲報到場處理，熱心民眾也協助許女脫困，所幸許女僅受到輕微擦挫傷並無大礙，員警見許女車子在寬僅3公尺的車道翻覆，也覺得匪夷所思，肇事原因有待警方進一步調查。

▲許姓女子昨天下午駕駛租賃車進入桃園復興區某地下停車場時，失控擦撞牆壁後翻覆在坡道上。（圖／桃園警方提供）

桃園警方指出，昨天下午2時53分許，28歲許姓女子駕駛租賃車客進入復興路某處大樓地下停車場，下坡道時不慎擦撞牆壁後翻覆滾下坡道，四輪朝天躺在坡道上，後方當時一輛雙載機車見狀立即閃避，女子受困駕駛座內，其他駕駛立即上前協助許女脫困，但停車場卻因此完全無法出入。武陵派出所員警接獲報案後立即趕往現場救援。

▲許姓女子昨天下午駕駛租賃車進入桃園復興區某地下停車場時，失控擦牆壁翻覆坡道上。（圖／桃園警方提供）

員警到場後，許女已經脫困，所幸僅受輕微擦傷並無大礙，員警立即通報消防人員到場協助將其送醫，員警則協助將受困租賃車翻正與脫離現場，解除這場事故。桃園警方呼籲，民眾行駛斜坡應使用低速檔慢速前進，以確保行車安全，至於這起事故肇事原因，仍由警方調查釐清。

▲桃園警消昨天下午處理這起翻車事故。（圖／桃園警方提供）