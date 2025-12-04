賣股吸金2.7億！「絕對能源」集團17人起訴　主嫌遭求刑18年

▲絕對能源總經理吳思漢因吸金案正遭收押。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

絕對能源集團涉嫌在2年內，未經核准就對外販售公司特別股，以保證回本且年獲利高達42%等話術，向300多名投資人吸金2.7億餘元，然後透過虛擬貨幣洗錢，台北地檢署4日依《銀行法》、《證交法》、《洗錢防制法》、《刑法》加重詐欺等罪起訴17名集團成員，其中主嫌邱志豪、吳思漢等12人遭求刑18年到6年不等。

北檢接獲可疑帳戶預警中心情資，向調查局洗錢防制組調取相關資料，從絕對能源等3家公司異常金流發現這起吸金詐騙案，集團成員涉嫌從2023年3月、8月起，未向金融監督管理委員會申報或經核准銷售，在全台各處舉辦說明會，宣稱投資公司發行的特別股期滿可取回本金，取回前每月可領取高額利潤，其中甲種特別股年利率25%、乙種年利率42%。

實際上投資人獲得的收益，都是集團成員以後金補前金的方式支付派息，營造投資獲利假象，大部分的投資款項都被挪去香港購買虛擬貨幣，再匯成美元，進入絕對能源相關公司的外幣帳戶，被集團成員拿去買房還貸等私人使用。

檢察官林小刊指揮調查局台北處、台北市警局大安分局清查，2年來有316人受騙，吸金金額2億7730萬元，已查扣比特幣、泰達幣、乙太幣、勞力士手錶2支及現金、存款、房地共計1億2641萬9345元，起訴建請法院將集團首謀邱志豪判刑18年以上，總經理吳思漢、主管吳承峰、吳明城各求刑16年，公司幹部吳佳靜、潘宏欣、黃承瀚各求刑15年，核心業務洪韻雅、林郁珍、曾英森、李政鍠遭求刑14年，楊孟輯遭求刑6年。