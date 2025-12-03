　
社會 社會焦點 保障人權

京華城土地疑「非常規交易」　沈慶京長子遭約談50萬交保

▲▼沈慶京兒子、鼎越開發董事沈輝庭 。（圖／記者劉昌松攝）

▲沈慶京兒子沈輝庭設京華城土地弊案，訊後接過親友提供的現金，親自辦理交保 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

威京集團主席沈慶京，疑似主導旗下公司溢價30億元賣出京華城所在土地，損害中石化公司利益，台北地檢署檢察官日前依《證交法》非常規交易等罪嫌，諭令沈慶京交保700萬元後，3日再指揮調查局約談沈慶京長子沈輝庭、鼎越開發前董事長朱亞虎，訊後各交保50萬元、30萬元。

京華城購物中心屬威京集團旗下京華城公司所有，因營運狀況不佳，京華城公司在2018年委託戴德梁行公開標售所在土地，但因價格等因素，歷經3次流標後，2019年才由中石化百分之百持有的鼎越開發，以372億元取得土地永久所有權。

但當時京華城土地底價為342億元，決標溢價多達30億元，加上中石化就是京華城大股東，兩者屬同一集團，外界批評此案疑似沈慶京為了解決集團聯貸壓力以及自身債務問題，以「左手換右手」的方式，安排這場集團內交易。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲鼎越開發前董事長朱亞虎已多次因京華城案件遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

檢調5月間發動搜索，諭令中石化現任董座陳瑞隆200萬交保、中石化前董座林克銘500萬交保、前藍營智庫經濟學者朱雲鵬120萬交保、中石化現任總經理陳穎俊100萬交保、威京集團法務經理陳俊源等人30萬至80萬交保。

沈慶京是在11月間到案後被諭令交保700萬元，釐清集團決定標售過程以及金流，再約談當時鼎越開發的董事長朱亞虎，以及現仍為鼎越開發董事的沈輝庭到案說明，2人訊後都獲得交保候傳。

12/01 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

