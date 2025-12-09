　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國人在日本連犯刑案！17歲少年偷啤酒「砍傷店員」　他砍死女同事

記者羅翊宬／綜合報導

日本近期接連傳出多起與中國籍人士相關的暴力與竊盜事件，引發社會高度關注。最新一起發生於廣島縣福山市，一名17歲中國籍少年行竊啤酒遭店員追捕時持刀刺傷對方。同時，千葉、東京與大阪等地也相繼出現中國籍人士刺殺同事、在飯店亮刀威脅前同事、以及大規模扒竊等案件。

廣島縣福山市多治米町今（9）日凌晨1時40分傳出便利商店店員遭刺傷事件。46歲男店員在停車場制止偷啤酒的少年時，遭對方以長約9公分水果刀刺中腹部，所幸店員送醫後沒有生命危險。警方指出，住在福山市的17歲中國籍少年當場被捕，他在調查中僅表示，「沒有什麼好說的」。警方正朝「強盜殺人未遂」方向調查。

日本近期也陸續發生中國籍人士攻擊同事的案件。5日上午，千葉縣夷隅市傳出刺殺事件，39歲中國籍男子劉柯在辦公室內與58歲日本女同事談話時，因不明糾紛而持家中帶來的刀多次刺向對方臉部與頸部。該名女同事送醫2小時後不治。警方指出，劉柯已承認犯案動機與手法。

東京迪士尼海洋園區內的觀海景大飯店也在本月1日發生驚險事件。34歲中國籍男子姜春雨持菜刀闖入一場公司派對，對一名男性亮刀並恐嚇，「我要殺了你」，所幸無人受傷。姜男逃離現場後遭到警方逮捕。相關人士透露，他曾任職於該公司，因糾紛離職且疑似心存不滿，甚至在亮刀前散布中文抗議文件。

至於在大阪，警方則逮捕41歲的中國籍男子田紅波，他被指在大阪關西世博會場以及多地偷竊約百名民眾的財物，被戲稱為「神偷」。他先前9月在世博會場從3名遊客身上竊取錢包而遭起訴，後續又被查出在奈良、愛知等地犯案，累計98名受害者，遭竊財物達548萬日圓（約新台幣109萬元）。

警方表示，田紅波從10多歲起便加入中國扒手集團，手法相當純熟，能瞬間竊走錢包。他也坦承犯行，「日本人多帶現金且警戒心弱，很容易下手」。

警方在田紅波手機中還發現多張被盜信用卡照片，他疑似透過手機將卡片資訊傳送至海外，每張獲利約2000日圓（約新台幣400元）。警方正擴大追查是否涉及更大的跨國犯罪網絡。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／濱崎步沉痛宣布：澳門演唱會也被取消！
「獎項給錯人」大出包！劉詩詩白鹿粉絲氣炸　愛奇藝道歉了
幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理
快訊／回應立委自肥條款　韓國瑜：任何修法都不該侵害國會助理權
獨／詐騙小咖變殺手！楊云豪成魔之路曝
李芷婷認愛新男友！　動念結婚
獨／逾200位助理連署撤立委自肥條款　韓國瑜今晚將正式回應　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

高市早苗罕見畫面！嚴肅視察能登災區　被輪島市長1句話逗到噗哧笑

立陶宛宣布國家緊急狀態！　控白俄「走私氣球」闖領空威脅國安

中國人在日本連犯刑案！17歲少年偷啤酒「砍傷店員」　他砍死女同事

去年的2倍多！川普政府「已撤銷8.5萬份簽證」　國際學生也遭殃

快訊／日本青森縣外海又震！　規模5.3最大震度3

7.6強震猛搖！北海道機場「天花板崩落」漏水　200旅客滯留過夜

拚平衡外交！南韓李在明計畫1月「造訪奈良」　會晤日相高市早苗

公園遭2難民拖走性侵！　英15歲少女親手拍下「3分鐘驚悚過程」

泰軍死亡數升至3人！　柬軍跨境開火、無人機轟炸多地

死因不詳！俄駐北韓大使「突然死亡」享壽70歲　金正恩哀慟崩潰

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

高市早苗罕見畫面！嚴肅視察能登災區　被輪島市長1句話逗到噗哧笑

立陶宛宣布國家緊急狀態！　控白俄「走私氣球」闖領空威脅國安

中國人在日本連犯刑案！17歲少年偷啤酒「砍傷店員」　他砍死女同事

去年的2倍多！川普政府「已撤銷8.5萬份簽證」　國際學生也遭殃

快訊／日本青森縣外海又震！　規模5.3最大震度3

7.6強震猛搖！北海道機場「天花板崩落」漏水　200旅客滯留過夜

拚平衡外交！南韓李在明計畫1月「造訪奈良」　會晤日相高市早苗

公園遭2難民拖走性侵！　英15歲少女親手拍下「3分鐘驚悚過程」

泰軍死亡數升至3人！　柬軍跨境開火、無人機轟炸多地

死因不詳！俄駐北韓大使「突然死亡」享壽70歲　金正恩哀慟崩潰

宜蘭太平山遊樂區搶修坍方　周四起局部休園4天、僅開放至鳩之澤

濱崎步澳門演唱會也遭取消！睽違16年亞巡最終場告吹　沉痛致歉粉絲

IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列　怪獸收納椅、長頸鹿燈讓家好療癒

51歲玉女阮丹青「驚人狀態」曝光！　自爆遠距15年：求婚被拒絕

毛巾小鎮虎尾的節慶大秀　巾彩耕地藝術節登場

快訊／台南男魚塭作業跌3米深水池！哥目擊求援...命危搶救中

大咖韓星「曾合作趙震雄」親揭私下關係　來台拍戲現身西門町！

134萬輛機車族注意　未保強制險可處3千元罰鍰、註銷牌照

雲林夜光天使點燈14年　弱勢生寒夜裡的一碗熱食不間斷

薪資壓力升高　釀酒人送走守護神梅吉爾？美媒曝洋基、大都會詢價

【還敢騎！？】下一秒爆胎現世報超即時OAO

國際熱門新聞

日本7.6大地震　青森火災、路坍6傷

青森7.6強震第一視角！台旅客房內狂搖60秒

地震狂搖　台灣客「死守電視」日網爆紅

外國旅客到日本「最愛買Top1」曝光！

青森7.6強震！男熟睡嚇「被往上猛推一把」　居民揭恐怖地鳴景象

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

機率1％　氣象廳：一週內恐有311等級強震

日本發布7.0以上大地震警告　八戶市停課

日7.6強震　3縣秒發「3公尺海嘯警報」

偷聽K-pop遭處決　北韓6狙擊手齊射頭身分離

泰軍F-16空襲民宅畫面曝　柬埔寨展開反擊

即／中、俄9架軍機　闖南韓「防空識別區」

警示寫日文！　2陸女「站軌道」遭撞死

即／日本青森外海強震上修規模7.6

更多熱門

相關新聞

李在明計畫1月造訪日本奈良　會晤高市早苗

李在明計畫1月造訪日本奈良　會晤高市早苗

南韓總統李在明計畫明年1月中訪問日本奈良，並與日本首相高市早苗進行會談，藉此落實雙方先前承諾的「穿梭外交」。

即／中、俄9架軍機　闖南韓「防空識別區」

即／中、俄9架軍機　闖南韓「防空識別區」

即／韓火力發電廠「爆炸起火」！

即／韓火力發電廠「爆炸起火」！

日本深夜強震　居民「擠爆超商」瘋搶食物

日本深夜強震　居民「擠爆超商」瘋搶食物

日本青森強震　地殼位移9公分

日本青森強震　地殼位移9公分

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

五月天經紀人發文疑10字反擊朱孝天！

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面