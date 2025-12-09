中國人在日本連犯刑案！17歲少年偷啤酒「砍傷店員」　他砍死女同事

記者羅翊宬／綜合報導

日本近期接連傳出多起與中國籍人士相關的暴力與竊盜事件，引發社會高度關注。最新一起發生於廣島縣福山市，一名17歲中國籍少年行竊啤酒遭店員追捕時持刀刺傷對方。同時，千葉、東京與大阪等地也相繼出現中國籍人士刺殺同事、在飯店亮刀威脅前同事、以及大規模扒竊等案件。

廣島縣福山市多治米町今（9）日凌晨1時40分傳出便利商店店員遭刺傷事件。46歲男店員在停車場制止偷啤酒的少年時，遭對方以長約9公分水果刀刺中腹部，所幸店員送醫後沒有生命危險。警方指出，住在福山市的17歲中國籍少年當場被捕，他在調查中僅表示，「沒有什麼好說的」。警方正朝「強盜殺人未遂」方向調查。

日本近期也陸續發生中國籍人士攻擊同事的案件。5日上午，千葉縣夷隅市傳出刺殺事件，39歲中國籍男子劉柯在辦公室內與58歲日本女同事談話時，因不明糾紛而持家中帶來的刀多次刺向對方臉部與頸部。該名女同事送醫2小時後不治。警方指出，劉柯已承認犯案動機與手法。

東京迪士尼海洋園區內的觀海景大飯店也在本月1日發生驚險事件。34歲中國籍男子姜春雨持菜刀闖入一場公司派對，對一名男性亮刀並恐嚇，「我要殺了你」，所幸無人受傷。姜男逃離現場後遭到警方逮捕。相關人士透露，他曾任職於該公司，因糾紛離職且疑似心存不滿，甚至在亮刀前散布中文抗議文件。

至於在大阪，警方則逮捕41歲的中國籍男子田紅波，他被指在大阪關西世博會場以及多地偷竊約百名民眾的財物，被戲稱為「神偷」。他先前9月在世博會場從3名遊客身上竊取錢包而遭起訴，後續又被查出在奈良、愛知等地犯案，累計98名受害者，遭竊財物達548萬日圓（約新台幣109萬元）。

警方表示，田紅波從10多歲起便加入中國扒手集團，手法相當純熟，能瞬間竊走錢包。他也坦承犯行，「日本人多帶現金且警戒心弱，很容易下手」。

警方在田紅波手機中還發現多張被盜信用卡照片，他疑似透過手機將卡片資訊傳送至海外，每張獲利約2000日圓（約新台幣400元）。警方正擴大追查是否涉及更大的跨國犯罪網絡。