泰軍死亡數升至3人！　柬軍跨境開火、無人機轟炸多地

▲柬埔寨與泰國再爆邊境衝突。圖為受傷的泰國士兵。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

泰柬邊境衝突持續擴大，泰國陸軍9日證實，交火至今已有3名士兵殉職，包含8日1人、9日再增2人；其中一人於素林府（Surin）遭飛濺彈擊中，另一人在柏威夏地區（Preah Vihear）被榴彈發射器攻擊身亡。

根據《曼谷郵報》報導，第二軍區通報，9日凌晨4時50分起，柬埔寨以BM-21多管火箭系統攻擊泰國東北部三省，首當其衝為素林府、四色菊府（Si Sa Ket）與烏汶叻差他尼府（Ubon Ratchathani）。

受攻擊地區包含素林府帕儂東拉克郡（Phanom Dong Rak）、甲仲郡（Kap Choeng）及四色菊甘塔拉叻郡（Kantharalak）多個村落。

除火箭攻擊外，柬軍亦出動自殺式無人機與投擲炸彈的無人機，擊中南元郡（Nam Yuen）的561號高地、素林Chong An Ma等地。砲彈則落在Phra Wihan、Phu Makua、Ban Phumi Charoen等村落。

泰軍表示，柬方正積極奪取Phu Mukua區域，泰方已進行直接與間接火力反制，並摧毀對方反無人機設施與運補吊艙，控制關鍵據點。

▲泰國武里南府避難所。（圖／路透）



第一軍區也指出，柬軍8日向沙繳省（Sa Kaeo）Ban Nong Chan村開火，泰軍即展開反攻，並於當天下午5時收復Ban Nong Ya Kaew村與周邊違法占領區域，另發現柬方埋設PMN-2地雷，並以重武器轟擊民宅。

國防部發言人孔西里少將（RAdm Surasant Kongsiri）批評，柬方持續挑釁、埋雷、攻擊平民，泰國已無法再容忍，軍事行動將持續至柬方展現和平意願。陸軍發言人Winthai Suvaree也強調，柬軍跨境發射火箭已嚴重侵犯泰國主權，軍方所有行動均符合國際法。

總理安努廷（Anutin Charnvirakul）重申，保衛主權行動不會停止，並排除與柬方談判的可能性，直到對方全面停火。

回顧今年7月，泰柬曾爆發為期五天的激烈交火，造成近50人喪命、逾30萬人逃離家園。雙方最終在馬來西亞達成停火協議，並於10月在美國總統川普（Donald Trump）主持下簽署和平協議，承諾由東南亞國協（ASEAN）派員協助維持邊境和平。