政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中方辯雷達照射日軍F-15如開手電筒　他駁：是拿槍鎖定只差扣板機

▲▼F-15戰鬥機。（圖／日本航空自衛隊）

▲F-15戰鬥機。（圖／日本航空自衛隊）

記者陶本和／台北報導

日本自衛隊戰機近日，兩度遭到中共解放軍遼寧號的艦載機以雷達照射，引起日方強烈抗議，但中方反控日本自衛隊多次抵近中國海軍訓練海域。值得關注的是，中共官媒央視訪問所謂的軍事專家，竟聲稱雷達照射就像打開手電筒，是基本操作；對此，國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲9日打臉，強調這是強詞奪理，應該是「鎖定」才會讓日本F-15戰機的警報器發出警報，「鎖定之後，如同拿槍瞄準，只差扣板機」。

根據中共官媒央視報導，軍事專家杜文龍聲稱，雷達照射就像手電筒看模糊目標，是基本的常規操作。央視強調，中方早就宣布訓練區域範圍，日本卻出動F-15戰機蓄意滋事，對中方海上編隊構成嚴重威脅。

對於所謂雷達照射就像手電筒看模糊目標的說法，蘇紫雲受訪時說，雷達有區分，一來是普通掃描來看目標，二來是「鎖定」、「跟蹤目標」，根據目前雙方公開的說法，應該是「鎖定」，才會讓日本F-15戰機的警報器發出警報，「鎖定之後，如同拿槍瞄準，只差扣板機」。

蘇紫雲說，中方說只是照射，這比較是強詞奪理，天空中有不同的雷達訊號，一般來說飛機警報不會叫，飛機警報不會對一般的掃描有反應。他說，軍艦上那種轉來轉去的雷達，才是掃描，白話的說法，雷達掃描就像是燈塔，而鎖定是「探照燈」。

至於被鎖定的日方F-15戰機，機艙內會是什麼樣的場景？蘇紫雲說，一般來說，飛行員頭盔、儀表板會閃出燈光訊號，代表已經被追蹤雷達鎖定，這時候飛行員的心理素質要很強，第一個動作會是先做迴避動作，好比高G力的轉彎，來擺脫雷達波。

但如果持續被鎖定怎麼應處？蘇紫雲表示，飛行員此時會採取反制措施，好比啟動電子干擾，倘若第二階段出現飛彈接近警告時，則會啟動熱焰彈。

蘇紫雲說，民主國家的飛行員受過嚴謹的戰規訓練，所以不會開火，第一當下是進行迴避，會讓日方生氣，是因為中方這是有強烈的侵略性，在公海上對日方飛機做出敵意行為，可能有擦槍走火的風險，如果中方的飛行員誤判情勢發射實彈就糟糕了。

相關新聞

陸反問日本：戰鬥機為什麼要出現？

陸反問日本：戰鬥機為什麼要出現？

解放軍戰機「雷達照射」日本自衛隊戰機的事件持續發酵，中國大陸外交部發言人郭嘉昆9日在記者會上建議日媒記者反問日方，「自衛隊戰鬥機為什麼要出現在相關區域、製造這場本不應該發生的危險事件？是不是在刻意滋擾中方正常演訓活動，製造緊張事態？」

日中「防衛熱線」形同虛設　北京根本沒接

日中「防衛熱線」形同虛設　北京根本沒接

共機雷達照射日F-15！日退將：菜鳥的危險行動

共機雷達照射日F-15！日退將：菜鳥的危險行動

日媒追問陸外交部「雷達照射」目的？

日媒追問陸外交部「雷達照射」目的？

「台灣有事」恐動用核武　延燒日本

「台灣有事」恐動用核武　延燒日本

