中方辯雷達照射日軍F-15如開手電筒　他駁：是拿槍鎖定只差扣板機

▲F-15戰鬥機。（圖／日本航空自衛隊）



記者陶本和／台北報導

日本自衛隊戰機近日，兩度遭到中共解放軍遼寧號的艦載機以雷達照射，引起日方強烈抗議，但中方反控日本自衛隊多次抵近中國海軍訓練海域。值得關注的是，中共官媒央視訪問所謂的軍事專家，竟聲稱雷達照射就像打開手電筒，是基本操作；對此，國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲9日打臉，強調這是強詞奪理，應該是「鎖定」才會讓日本F-15戰機的警報器發出警報，「鎖定之後，如同拿槍瞄準，只差扣板機」。

根據中共官媒央視報導，軍事專家杜文龍聲稱，雷達照射就像手電筒看模糊目標，是基本的常規操作。央視強調，中方早就宣布訓練區域範圍，日本卻出動F-15戰機蓄意滋事，對中方海上編隊構成嚴重威脅。

對於所謂雷達照射就像手電筒看模糊目標的說法，蘇紫雲受訪時說，雷達有區分，一來是普通掃描來看目標，二來是「鎖定」、「跟蹤目標」，根據目前雙方公開的說法，應該是「鎖定」，才會讓日本F-15戰機的警報器發出警報，「鎖定之後，如同拿槍瞄準，只差扣板機」。

蘇紫雲說，中方說只是照射，這比較是強詞奪理，天空中有不同的雷達訊號，一般來說飛機警報不會叫，飛機警報不會對一般的掃描有反應。他說，軍艦上那種轉來轉去的雷達，才是掃描，白話的說法，雷達掃描就像是燈塔，而鎖定是「探照燈」。

至於被鎖定的日方F-15戰機，機艙內會是什麼樣的場景？蘇紫雲說，一般來說，飛行員頭盔、儀表板會閃出燈光訊號，代表已經被追蹤雷達鎖定，這時候飛行員的心理素質要很強，第一個動作會是先做迴避動作，好比高G力的轉彎，來擺脫雷達波。

但如果持續被鎖定怎麼應處？蘇紫雲表示，飛行員此時會採取反制措施，好比啟動電子干擾，倘若第二階段出現飛彈接近警告時，則會啟動熱焰彈。

蘇紫雲說，民主國家的飛行員受過嚴謹的戰規訓練，所以不會開火，第一當下是進行迴避，會讓日方生氣，是因為中方這是有強烈的侵略性，在公海上對日方飛機做出敵意行為，可能有擦槍走火的風險，如果中方的飛行員誤判情勢發射實彈就糟糕了。