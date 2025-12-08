　
大陸 大陸焦點 特派現場

日媒問雷達照射目的？ 　陸外交部：惡人先告狀、嫁禍於人

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

日本防衛省指控大陸遼寧艦航母編隊艦載機在沖繩本島東南公海空域對日航空自衛隊戰機實施2次「雷達照射」。日本媒體今（8）日稍早追問中國外交部能否說明「雷達照射」目的？發言人郭嘉昆指出，日本惡人先告狀，艦載機在飛行訓練時開啓搜索雷達，是各國通常做法。日本所謂「雷達照射」問題，顛倒黑白，嫁禍於人，誤導國際社會，強烈敦促日方停止一切不負責任的虛假炒作和政治操弄。

中國外交部發言人郭嘉昆主持今8日例行記者會。日本共同社記者提問，「日本防衛省發佈消息，12月6日中國海軍的戰鬥機對日本自衛隊的戰鬥機進行了『雷達照射』。請問進行『雷達照射』的目的是什麼？」

郭嘉昆表示，中方已就這一問題闡明瞭嚴正立場。事實真相十分清楚，中方在有關海空域開展演訓活動，符合國際法和國際慣例，相關操作專業規範，無可非議。「艦載機在飛行訓練時開啓搜索雷達，是各國通常做法，也是確保飛行安全的正常操作。」

郭嘉昆指出，此次事件的關鍵是日本戰鬥機擅自闖入中方演訓區域，對中方軍事活動抵近偵察干擾，還惡人先告狀，炒作所謂「雷達照射」問題，顛倒黑白，嫁禍於人，誤導國際社會。中方對此強烈不滿，堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

郭嘉昆表示，明眼人都看得很清楚，日方此時蓄意散布和炒作軍事安全領域的虛假信息，渲染緊張局勢，完全是別有用心。「我們強烈敦促日方，立即停止滋擾中方正常演訓活動的危險行為，停止一切不負責任的虛假炒作和政治操弄。」

針對日方指控，中國外交部一連兩天進行反擊，昨7日晚間中國外交部發言人回擊日方炒作「雷達照射」，中方不接受日方所謂交涉，已當場駁回，並在北京和東京分別提出反交涉。

一連兩天之內，針對日方控訴，中國海軍、國防部、外交部都進行嚴正抗議，「中方已當場駁回日方所謂交涉並提出反交涉！」

12/06 全台詐欺最新數據

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒喊：真的很變態
快訊／22歲男突自首殺人　女屍棄山區
快訊／林倪安遭指介入高志綱婚姻　發布10點聲明
快訊／億元大獎3得主全領光　6.92億幸運兒效率最高
快訊／板橋定食8氣爆　內部慘況首曝光！
朱孝天親揭「被退F4內幕」！　拒3要求「慘遭斷聯」開嗆

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

相關新聞

陸外交部：不接受日方所謂交涉

陸外交部：不接受日方所謂交涉

日本防衛省指控解放軍遼寧艦航母編隊艦載機，在沖繩本島東南公海空域對日航空自衛隊戰機實施2次「雷達照射」。中國外交部發言人7日強烈回擊，日方炒作「雷達照射」是顛倒黑白、嫁禍於人。「中方不接受日方所謂交涉，已當場駁回，並在北京和東京分別提出反交涉。」

中國稱自衛隊機干擾　日官房長官駁斥

中國稱自衛隊機干擾　日官房長官駁斥

日防衛省：遼寧艦沖繩周邊「2天起降100次」

日防衛省：遼寧艦沖繩周邊「2天起降100次」

痛批日方惡意跟監滋擾遼寧艦　陸國防部：賊喊捉賊

痛批日方惡意跟監滋擾遼寧艦　陸國防部：賊喊捉賊

解放軍控日本自衛隊滋擾　嚴重影響訓練

解放軍控日本自衛隊滋擾　嚴重影響訓練

關鍵字：

標籤:中日關係雷達照射遼寧艦沖繩海域軍事爭議

