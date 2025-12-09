日媒曝「日中防衛熱線」形同虛設！　北京根本沒接電話

▲中國海軍航空母艦「遼寧號」航行至沖繩本島與沖大東島之間，艦載戰機約進行100次起降 。（圖／翻攝 央視、百度）



記者張方瑀／綜合報導

日本航空自衛隊軍機日前遭中國軍機雷達照射，引發外界關注。事件曝光後，日本政府證實，用於緊急溝通的「日中防衛當局熱線」在關鍵時刻根本沒有發揮作用。日本方面當下曾試圖透過專線聯繫中國，但中方始終沒有接聽，讓原本要避免衝突升高的機制名存實亡。

根據《讀賣新聞》報導，多名日本政府相關人士指出，事情發生在本月6日，當天中國海軍航空母艦「遼寧號」航行至沖繩本島與沖大東島之間，艦載戰機約進行100次起降，且從遼寧艦起飛的中國軍機，兩度以雷達照射正在執行防空識別行動的日本航空自衛隊軍機。

日本在確認異常後啟動熱線，希望在第一時間與中方溝通，但對方並未回應。

日本防衛大臣小泉進次郎此前在馬來西亞與中國國防部長董軍會面時，才強調雙方應確保熱線「適切且確實」運作，並同意加強各層級的交流。

這條熱線是2018年6月啟動的日中「海空聯絡機制」的重要組成部分，並於2023年3月正式開設。同年5月，當時的日本防衛大臣濱田靖一首次與中國國務委員兼國防部長李尚福進行通話，但之後就「幾乎沒有實際運用成果」。

日本官房長官木原誠二8日面對記者詢問熱線使用情況，僅表示「不便回答」，但也強調日中在緊急時保持順暢溝通至關重要。若無法在第一時間取得聯繫，偶發性軍事衝突恐更難避免。

日本政府目前仍希望中方能在安全議題上展開實質溝通，避免情勢失控。