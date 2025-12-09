　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市「I Prevent Crime 2.0」數位遊戲提升學生防詐能力

▲▼ 嘉義市啟動「預防犯罪由我做起 I Prevent Crime 2.0」校園防詐小尖兵 × 防詐偵探任務 全嘉動起來！ 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義市啟動「預防犯罪由我做起 I Prevent Crime 2.0」校園防詐小尖兵 × 防詐偵探任務 全嘉動起來！ 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府今（9）日啟動新永續出發~320+1「預防犯罪由我做起 I Prevent Crime 2.0──校園防詐小尖兵」計畫，由市長黃敏惠主持，率領市府團隊攜手立法委員王美惠、嘉義市議會、教育部嘉義市聯絡處、女童軍會、童軍會、家長協會、SMART 莊信棠、國際舞團「築夢者」哈利、嘉義出身的「美秀集團」冠佑齊聚現場，與各級學校校長及警察人員共同響應「打擊詐騙，人人有責」，攜手打造從校園延伸到家庭、擴散至社區的全民防詐安全網。

為提升學生識詐、防詐的能力，本次計畫由警察局將8種最常見的詐騙類型、犯罪手法及預防方法設計全新的數位「防詐偵探任務」遊戲，學生在期限內完成任務並積極分享防詐知識，不僅能讓家人、朋友、鄰居一起提升防詐意識，更可獲得深受孩子喜愛的「警察大白熊」限量周邊文創品。市府表示，希望透過遊戲化學習，讓防詐教育更貼近生活，也更容易擴散。

▲▼ 嘉義市啟動「預防犯罪由我做起 I Prevent Crime 2.0」校園防詐小尖兵 × 防詐偵探任務 全嘉動起來！ 。（圖／記者翁伊森攝）

「只要每一成員加入，我們就能組成最堅強的 TEAM CHIAYI！」黃市長強調面對不斷進化的詐騙手法，打擊犯罪不只是警察的工作，而是需要「家庭、學校、社區」一起投入，打造綿密的全民防護網，才能守護好我們所愛的嘉園。嘉義市政重視教育紮根，本次計畫從校園出發，期教導孩子學會識詐，把防詐知識從教室帶回家，提醒爸媽、阿公阿嬤，再帶進整個社區。教學相長、親子共學的影響力，也會是公私協力、全民守護的最強助力。

以114 年 12 月 9 日記者會啟動為新起跑點，114 年底到 115 年 2 月 22 日為推動期；115 年開學後至學期末為成果驗收。市警局、少年輔導會與家長協會將巡迴校園，提供互動式防詐宣導。

由警察局陳明志阿志局長率刑事警察大隊、少年警察隊、交通警察隊、婦幼警察隊及嘉義市家長協會，共同組成宣導團，深入各校推廣識詐觀念，將防詐觀念紮根學生日常。

▲▼ 嘉義市啟動「預防犯罪由我做起 I Prevent Crime 2.0」校園防詐小尖兵 × 防詐偵探任務 全嘉動起來！ 。（圖／記者翁伊森攝）

市府客製化編製嘉義市防詐教材，學生完成任務後，需將防詐知識分享出去；分享越多，回饋越大。透過孩子的力量，讓防詐訊息向家人、親戚、朋友、鄰里擴散，形成市民互相提醒的防護面。

◎「校園防詐小尖兵—防詐偵探任務」遊戲獎勵說明
活動時間：即日起至 115 年 2 月 22 日 24 時 止。
市府呼籲同學們踴躍參與：「分享越多，守護越多！」
個人獎｜勇敢分享的小尖兵，就是嘉義的驕傲！
以「各校」為單位，依分享推廣數排序：
•第1–3名：警察大白熊玩偶1隻
•第4–13名：警察大白熊棒球帽1頂
•第14–23名：警察大白熊T恤1件
•第24–33名：警察大白熊保溫瓶1個
•第34–43名：警察大白熊毛巾1條
團體獎｜全校一起拚、防詐力量更強大！
• 學校組：分享總數最多的 前 6 所學校， 由黃市長於嘉義市治安會報頒獎表揚。
• 班級組：每校分享數最多 前 10 分之 1 班級， 由市警局陳局長率宣導團巡迴校園宣導時頒獎表揚。
市警局表示，本次活動希望以本市專屬的「防詐偵探任務」防詐教材作為推廣媒介，讓每一位孩子不只學得會，更能教得出、講得懂、傳得開。特別設計深受同學喜愛的警察大白熊系列文創品作為激發學習動力的獎勵，讓學生更願意主動分享防詐知識，進而形成「孩子提醒爸媽、家庭提醒鄰里、鄰里提醒社區」的擴散效應，真正達到全民識詐的目的。

▲▼ 嘉義市啟動「預防犯罪由我做起 I Prevent Crime 2.0」校園防詐小尖兵 × 防詐偵探任務 全嘉動起來！ 。（圖／記者翁伊森攝）

黃市長表示，透過「I Prevent Crime 2.0」計畫的串聯，嘉義市將從校園做起，讓孩子成為最強的防詐小尖兵，帶動城市安全升級。預防犯罪的觀念，將透過跨域合作、公私協力，一代又一代數位化傳承，建構嘉義市朝向SDG 3 健康與福祉、SDG 4 教育品質、SDG 10 減少不平等、SDG 11 永續城市、SDG 16 和平與正義制度及SDG 17 全球夥伴等目標永續發展，成為壞人眼中「最討厭的城市」，也是「世世代代好徛起、大大小小攏佮意」的幸福城市！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「獎項給錯人」大出包！劉詩詩白鹿粉絲氣炸　愛奇藝道歉了
幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理
快訊／回應立委自肥條款　韓國瑜：任何修法都不該侵害國會助理權
獨／詐騙小咖變殺手！楊云豪成魔之路曝
李芷婷認愛新男友！　動念結婚
獨／逾200位助理連署撤立委自肥條款　韓國瑜今晚將正式回應　
誠品小型店全收攤　吳旻潔說原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

毛巾小鎮虎尾的節慶大秀　巾彩耕地藝術節登場

雲林夜光天使點燈14年　弱勢生寒夜裡的一碗熱食不間斷

內政部啟動全民安全指引宣講　基隆慶安宮首站聚焦強化社區韌性

台東警交通隊深入社區　宣導防制酒駕與停讓文化

多良警宣導酒駕零容忍　校園園遊會強化交通安全意識

嘉義市「I Prevent Crime 2.0」數位遊戲提升學生防詐能力

台南腳踏車、機車路口擦撞！　56歲許男不留現場又拒查證遭警帶回

婦以為皮包被偷警陪她回家　原來放在家中椅子上

嘉義高山茶都12/13盛大開展　沉浸式體驗引爆話題

媲美故宮的天青之美　宋代文化講座國美館開跑

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

毛巾小鎮虎尾的節慶大秀　巾彩耕地藝術節登場

雲林夜光天使點燈14年　弱勢生寒夜裡的一碗熱食不間斷

內政部啟動全民安全指引宣講　基隆慶安宮首站聚焦強化社區韌性

台東警交通隊深入社區　宣導防制酒駕與停讓文化

多良警宣導酒駕零容忍　校園園遊會強化交通安全意識

嘉義市「I Prevent Crime 2.0」數位遊戲提升學生防詐能力

台南腳踏車、機車路口擦撞！　56歲許男不留現場又拒查證遭警帶回

婦以為皮包被偷警陪她回家　原來放在家中椅子上

嘉義高山茶都12/13盛大開展　沉浸式體驗引爆話題

媲美故宮的天青之美　宋代文化講座國美館開跑

IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列　怪獸收納椅、長頸鹿燈讓家好療癒

51歲玉女阮丹青「驚人狀態」曝光！　自爆遠距15年：求婚被拒絕

毛巾小鎮虎尾的節慶大秀　巾彩耕地藝術節登場

快訊／台南男魚塭作業跌3米深水池！哥目擊求援...命危搶救中

大咖韓星「曾合作趙震雄」親揭私下關係　來台拍戲現身西門町！

134萬輛機車族注意　未保強制險可處3千元罰鍰、註銷牌照

雲林夜光天使點燈14年　弱勢生寒夜裡的一碗熱食不間斷

薪資壓力升高　釀酒人送走守護神梅吉爾？美媒曝洋基、大都會詢價

隊友談和「全紅嬋與陳芋汐」友誼　她嘆：天才生在同時代就是悲劇

毒品氾濫！新北警抓毒駕查獲喪屍煙彈　再逮通緝犯唾液快篩陽

一聽到前男友趙駿亞　李燕秒離席：走囉～

地方熱門新聞

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

埔里化身冬日「花之都」！南投花卉嘉年華　地景花毯、巨型花藝裝置一次看

不只看診更是行動醫院台南市立醫院智慧巡迴車啟動偏鄉照護新革命

行車視野關鍵　隔熱紙透光率新規定請留意

少林寺正武道武術教練營開訓！蕭川義免費授課男女老少都能練

台中捷運綠線延伸明年第一季送審

桃園文化資產　新增三項市定民俗

嘉義攜手任天堂　台灣燈會打造超級瑪利歐燈區

新北優良公寓大廈評選出爐　侯友宜：讓城市更宜居

台中逢甲3日租套房慘了　市府鐵腕斷水電

男受困產業道路　警急救援脫困

大園區航科國小新校舍動土　採用綠建築設計

桃園女性新經濟創生行動年會　發表女力關鍵報告

全國首創桃園「行動電腦斷層（CT）醫療車」正式啟動

更多熱門

相關新聞

嘉義市加碼普發6千　市府力拚今送審議

嘉義市加碼普發6千　市府力拚今送審議

嘉義市政府通過「振興經濟『強化民眾消費韌性普發現金』加碼計畫」，計畫每人加碼普發6000元，並力拚今日（9日）提交追加減預算案至市議會審議。

嘉義市加碼普發6000　明日送議會審議

嘉義市加碼普發6000　明日送議會審議

連鎖女裝起家厝撤出不到半年　新租客電競館秒進駐

連鎖女裝起家厝撤出不到半年　新租客電競館秒進駐

張啓楷嘉義贈菜　喊話爭取嘉義建設

張啓楷嘉義贈菜　喊話爭取嘉義建設

王美惠推動嘉義老屋補助

王美惠推動嘉義老屋補助

關鍵字：

嘉義市防詐教育守護校園

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

五月天經紀人發文疑10字反擊朱孝天！

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面