社會 社會焦點 保障人權

詐團開實體店月騙3500萬！警攻堅還有人上門買泰達幣　6人收押

▲▼新北詐團於今年8月間就騙了3500萬元。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方攻堅時遇到幾個民眾陸續前來面交現金，經攔阻幸運保住血汗錢。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、郭玗潔／新北報導

有詐團在新北設立實體店面，取信被害人前來購買泰達幣（USDT），8月間就騙了近40名被害人，共詐得3500萬元。經多名被害人報案，警方詳細分析虛擬貨幣幣流資料，一舉攻堅這家「云○科技」詐欺幣店，當場壓制逮捕陳姓店員，以及緝獲接應的謝姓及鄭姓車手到案，其中，鄭姓車手的車上裝滿了當天騙來的500多萬現金，更誇張的是，還有不知情的被害人陸續上門要買泰達幣投資，見警方大陣仗攻堅當場目瞪口呆，還好幹員們苦口婆心勸說，才大夢初醒免於受騙。

經了解，該詐欺集團先在FB、IG等社群網站投放打工、投資廣告，誘騙被害人上勾後，再加LINE以「老師」、「執行總監」、「助理」遊說投資商案，製造高獲利的假象，使被害人至「BiogenTW」、「數字地球」等假投資網站及APP註冊成為會員。

▼警方現場查獲車手剛拿到的500多萬現金。（圖／記者陳以昇翻攝)

▲▼新北詐團於今年8月間就騙了3500萬元。（圖／記者陳以昇翻攝）

此外，詐團還大張旗鼓開立所謂「預約制」的虛擬貨幣實體店面，再洗腦被害人去店面購買泰達幣（USDT）轉給詐騙集團指定錢包進行投資。被害人以為實體店面可信，然而仔細一看，這個店面連招牌也沒有，簽的買賣虛擬貨幣合約書也是個幌子。

等到被害人要出金，詐團隨即用「繳納保證金」或「系統錯誤需要驗證」等理由推託，重複誆騙被害人投入更多金錢，甚至叫被害人去辦小額信貸，車輛跟房屋都去抵押，直到被榨乾籌不出錢，就封鎖斷絕聯繫。這個詐團在8月間就導致近40名被害人被詐騙了3500萬元，血本無歸。

專案小組馬不停蹄，接續溯源查獲利用商辦大樓經營水房的周姓幹部、涉及轉帳洗錢的王姓女子等共犯，其中太陽聯盟黑幫分子邹姓幹部還打算落跑到大陸，也被警方攔截，並扣押邹嫌位於桃園藝文特區的房產價值約2千3百萬多元，另外在搜索鄧姓共犯家中還有搜到防身用的模擬槍1把、空包彈50發等物品。其中邹等6人因涉嫌重大，遭新北地院裁定收押禁見，另名王姓嫌犯以10萬元交保，限制出境、住居。

▼詐團刊登不實投資廣告，要受害者加LINE預約一對一騙錢。（圖／記者陳以昇翻攝)

▲▼新北詐團於今年8月間就騙了3500萬元。（圖／記者陳以昇翻攝）▲▼新北詐團於今年8月間就騙了3500萬元。（圖／記者陳以昇翻攝）

12/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

南迴搞軌案李泰安出獄現況曝！　當老闆做工程「不再吊兒郎當」

伊朗爆發史上最大規模投資詐欺案之一，以「低價購車」為誘餌、吸走超過2萬名民眾積蓄、涉案金額高達3.5億美元（約新台幣110億元）的龐氏騙局主腦，已在7日被判處死刑並執行。

關鍵字：

新北詐騙虛擬貨幣泰達幣警方破案投資詐騙

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

