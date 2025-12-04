網紅遭綁架搶走533萬泰達幣　影片曝全程「台灣治安沒想像中好」

記者柯沛辰／綜合報導

YouTuber網紅陳昊3日透露，他上月29日跟一名陳姓網友見面聊投資，相約在新北市新莊一間星巴克見面，不料竟遭對方設局押上車拘禁，還被逼迫轉出17萬顆泰達幣（約新台幣533萬元）與新台幣9萬元，最後丟包桃園機場。目前新莊警已逮捕2名嫌犯，還有1人在逃。

陳昊今年32歲，原先在網上直播遊戲教學，近年轉型投資虛擬貨幣後，經常分享投資經驗，號稱資產超過千萬。他3日拍影片透露，前幾天在台灣鬧區被綁架，而且交易所的U（幣）全部都被搶走，「我這輩子其實有幻想過這種事，但沒想到真的會發生，被綁架、圍毆跟勒索。」

▲陳昊在影片透露遭綁架全程，感嘆「台灣治安沒想像中好」。（圖／翻攝自Threads／traderch1559）

陳昊表示，他是做外匯交易的，不少觀眾都會私訊希望見面交流，分享一些交易經驗，他大多都會拒絕，但有一位陳姓網友，跟他聊了約半年，而且真的是非常熱情，所以兩人就相約在新莊一間星巴克，聊了近1小時，過程中氣氛不錯，他也矯正了對方的交易思維框架跟邏輯，「沒想到，他正在計算等等怎麼綁架我。」

陳昊說，交談接近尾聲，這位陳姓網友說有從日本帶禮物來給他，但放在車上，邀請他一起去停車場拿，沒想到真的到了停車場後，突然有2名陌生男子從草叢衝出來，不停攻擊他的頭部並噴辣椒水，隨後將他強押上車。

▲陳昊被押上車後載到郊區毆打，全身是傷。（圖／翻攝自Threads／traderch1559）

當時陳昊被束帶綑住雙手、膠帶矇住雙眼，不僅被載到一處郊區毆打，還被逼迫轉帳9萬元台幣、17萬顆USDT泰達幣，直到交易所全被清空，才被丟包在桃園機場。事後，他立刻報警找律師處理，也搬離目前住處，也感嘆「台灣的治安沒有想像中得好，出門還是要多注意。」

新莊分局獲報後，立即成立專案小組，並報請新北檢指揮偵辦。迅速鎖定3人身分，並在案發後不到24小時內，循線在三重、新莊將吳男、李男等2人拘提到案，經新北檢複訊，依妨害自由、強盜及傷害等罪聲請羈押禁見獲准。至於34歲陳姓主嫌目前仍在逃，但警方已鎖定身分，全力查緝中。