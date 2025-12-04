財經網紅被綁架「洗劫逾500萬」！他一看IG內容勸1事：是警訊

▲陳昊在影片透露遭綁架全程。（圖／翻攝自陳昊Threads）



記者施怡妏／綜合報導

YouTuber網紅陳昊3日透露，上月29日跟網友見面聊投資，不料竟遭對方設局押上車拘禁，還被逼迫轉出17萬顆泰達幣（約新台幣533萬元）與新台幣9萬元，最後丟包桃園機場。對此，粉專「盤整之王」表示，看了陳昊IG的影片，雖然是在講租房，但洩漏太多資訊，「包括租在市價5500萬的房屋裡。」

粉專「盤整之王 Consolidation Investment」發文，仔細翻看陳昊的IG，其中一部影片談「買不如租」的金融議題，並以自身狀況舉例，洩露太多個人資訊，租了一間市價5500萬的房屋，且影片中已露出多數家中畫面以及其他可信資訊，「這對我而言是一個警訊。」

「沒有要檢討被害人，但大家真的需要再提高警覺一些！」粉專強調，此案件的3位嫌犯若都立即出境潛逃，事前是需要押一定的成本、整體計畫也非常縝密，時間可能還會算到以「分」為單位，「為什麼他們會覺得賭這一把『值得』？那肯定是因為他們已經『非常有把握』，能弄一把大的。」

粉專呼籲，在網路上不要洩漏過多訊息，「也請大家不要炫耀股票，今年初有講過」；過去類似事件多發生在國外，沒想到如今連台灣也出現案例，「或許台灣真的沒有想像中安全。」

貼文曝光，掀起網友討論，「我好想炫耀，但我真的沒有」、「巴逆逆很早就想到了，所以做那種反指人設」、「主要是加密貨幣太好轉移，否則要講有錢的理財KOL，一堆更有錢」、「就算找到人，被搶的錢也拿不回來」、「古人說財不露白，這就話有它的道理在」、「割完韭菜後，這次被割了」。

據了解，新莊分局獲報後，立即成立專案小組，並報請新北檢指揮偵辦。迅速鎖定3人身分，並在案發後不到24小時內，循線在三重、新莊將吳男、李男等2人拘提到案，經新北檢複訊，依妨害自由、強盜及傷害等罪聲請羈押禁見獲准。至於34歲陳姓主嫌目前仍在逃，但警方已鎖定身分，全力查緝中。

稍早陳昊發聲，先謝謝大家的關心，也透露自己被轉走了550萬元，雖然有找到金流，但「基本上（錢）是找不回來」。

．本文經粉專「盤整之王 Consolidation Investment」授權轉載。

