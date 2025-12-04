　
被綁架搶走550萬！網紅發聲「警察24小時抓到人」但錢找不回來了

▲▼網紅遭綁架搶走533萬泰達幣　影片曝全程「台灣治安沒想像中好」。（圖／翻攝自Threads／traderch1559）

▲網紅陳昊遭綁架。（圖／翻攝自Threads／traderch1559）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber網紅陳昊3日透露，他上月29日網友見面聊投資，不料竟遭對方設局押上車拘禁。稍早他再發聲，先謝謝大家的關心，也透露自己被轉走了550萬元，雖然有找到金流，但「基本上（錢）是找不回來」。最後他也正向表示，人還在，就有機會再賺回來。

YouTuber陳昊3日透露，他上月29日和陳姓網友見面聊投資，並約在新北市新莊的星巴克見面。陳昊說，他是做外匯交易，其實很多觀眾都會私訊他，想要見面交流，而他大多會拒絕，但該名陳姓網友和他聊了半年，也真的很熱情，所以才會約出來見面，並聊了1小時，「沒想到，他正在計算等等怎麼綁架我」。

陳昊當時被綑住雙手、被以膠帶黏住雙眼，且不僅被毆打，還被逼迫轉出17萬顆泰達幣（約新台幣533萬元）與新台幣9萬元，最後則被丟包桃園機場。目前新莊警已逮捕2名嫌犯，還有1人在逃，但已經鎖定身分，全力追緝中。

在 Threads 查看

稍早陳昊再發影片表示，他傷口恢復得還不錯，而最痛的是肋骨，到現在呼吸都還是會有點痛。他也透露自己收到很多私訊關心，非常感謝，另外，台灣警察辦案很迅速、積極，24小時就抓到人，請大家不要以身試法。

至於大家好奇他被轉走多少錢？陳昊也說，加起來就是550多萬元，「本來1000多萬的現貨就已經快膝蓋斬了，結果還被搶，直接歸0，我目前已經查到這些金流進到混幣器裡面，被快速的轉移到很多個錢包，所以基本上是找不回來，那我想要去中心化的貨幣，確實就必須承擔沒有中心化管制的風險」。

至於為何被盯上？陳昊推測他們應該蓄謀已久，可能有挑選一些名單，看誰比較傻、能約出來，然後願意分享投資經驗和投資心態，「那個人就是我了」。他最後也說，經過這件事，他有很多想法和成長，之後會再分享，總之很感謝警察幫忙，「雖然錢可能拿不回來了，但是人還在，就有機會再賺回來」。

12/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

財經網紅被綁架「洗劫逾500萬」！　他看IG內容勸：是警訊

桃園拍賣會泰達幣+不動產成交金額曝光

桃園拍賣會泰達幣+不動產成交金額曝光

桃園地檢署於前（2）日會同法務部行政執行署桃園分署舉行今年度最後一場「五打七安暨123聯合拍賣會」拍賣會，拍賣包括位於桃園區三民路「永謙企業帝國大樓」13樓建物，另拍賣涉及洗錢詐欺案錢包內泰達幣多達43萬餘顆，其中建物順利以新台幣2304餘萬元拍定、泰達幣則以1371餘萬拍定，總拍賣會拍定金額為3737萬8200元，有效填補刑事被害人所受損害、落實政府公權力及充裕國庫。

網紅遭綁搶走533萬U幣　自拍曝綁架過程

網紅遭綁搶走533萬U幣　自拍曝綁架過程

網紅「乘號」遭設局　被洗劫17萬顆泰達幣

網紅「乘號」遭設局　被洗劫17萬顆泰達幣

「創業天才」被爆侵占8萬顆泰達幣！躲女廁被逮

「創業天才」被爆侵占8萬顆泰達幣！躲女廁被逮

女房仲帶人看房　竟遭綁架殺害

女房仲帶人看房　竟遭綁架殺害

關鍵字：

陳昊綁架泰達幣虛擬貨幣U幣

