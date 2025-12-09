　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

又開後門？陳玉珍提案鬆綁排黑「讓緩刑犯參選」　綠批在幫蘇清泉

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委陳玉珍。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院程序委員會今（10日）通過民眾黨團提案，包含政院版《財劃法》、1.25兆國防特別條例等是否排入第13次會議議事日程，都待12日院會決定。而此次受到矚目的是，在《立法院組織法》修正草案引爆扼殺國會助理權益、助理費除罪化等爭議還在延燒之際，藍委陳玉珍提的《公職人員選舉罷免法》第26條修正案被列入國民黨團增列報告事項，該案意在鬆綁參選的「排黑」範圍，讓緩刑犯人也能參選。民進黨團書記長陳培瑜批評，屏東醫院大火案，蘇清泉獲緩刑，陳玉珍在幫蘇開後門。

立法院10日中午召開程序委員會，針對民眾黨提案第11屆第4會期第13次會議議事日程，以「議事日程草案」提報院會處理，藍白、民進黨投票時以9：9持平，國民黨籍召委翁曉玲投下贊成票，該案通過。換句話說，今程序委員會未確定議程，都待由12日院會決定。

此次議事日程草案中含各黨團增列報告事項。民進黨團提包括第41項行政院函請審議「財政收支劃分法部分條文修正草案」案及第42項行政院函請審議「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」案。但受矚目的是，國民黨團增列報告事項中，第2項為陳玉珍等18人擬具「公職人員選舉罷免法第26條條文修正草案」。

陳玉珍在草案中指出，緩刑制度適用對象多為犯罪情狀輕微案件，且經法院審理後認為被告「高度悔過」、「無再犯之虞」，但現《公職人員選舉罷免法》第26條第9款卻規定只要是緩刑期間均不得參選，已過度擴大「排黑」的打擊範圍，對於我國鼓勵更生人的司法目的有所不符，顯有違反憲法比例原則之虞，所以為矯正現行過度侵害人民基本權利的規定，以符合憲法所保障的參政權而提此案。

目前該案連署人為蘇清泉、林德福、羅明才、黃仁、林倩綺、鄭天財（Sra Kacaw）、顏寬恒、謝龍介、陳永康、盧縣一、陳菁徽、游顥、邱鎮軍、王育敏、林沛祥、楊瓊瓔、許宇甄。

民進黨團書記長陳培瑜會後說，陳玉珍提的緩刑就是在幫蘇清泉開後門，因為屏東醫院大火案，蘇清泉獲緩刑。先不管司法為什麼這樣判，國民黨現在照顧自家人最有利，照顧完顏寬恒貪汙案後，現在照顧蘇清泉醫院大火案緩刑案，沒有辦法接受。

但被問及是否在幫蘇清泉時，陳玉珍表示，「我不知道他有這件事情（獲判緩刑），說良心話，我並不知道。」緩起訴不是緩刑，「我們可能要再把緩起訴寫在裡頭，我都沒有想到他，我都不知道耶，我都沒寫到緩起訴耶」。陳玉珍也說，緩起訴跟緩刑都是「輕的（刑度）」，但這不是排黑條款，「排黑部份我們沒有改，我們覺得需要完善一點」，不然易科罰金可以選，不過緩刑不能選，不符合原則。

屏東縣東港安泰醫院2024年10月發生大火釀9死，屏東地檢署將醫院創辦人蘇清泉等4名被告處以緩起訴處分，高檢署高雄分署認為處置不當，今年10月撤銷發回重新偵辦。

12/07 全台詐欺最新數據

