反對助理費除罪化！　前藍委：別一上來就想貪

▲陳玉珍。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案修《立法院組織法》，讓助理費交由立委統籌運用，不僅無具體項目限制，也不需提供收據或核銷憑證，引起各界議論。對此，前立委陳學聖8日表示，絕對不要去動助理費，民意代表不要想東想西，想貪永遠貪不完，但不想貪，現有助理費坦白講夠用，如果民意代表一上來就想貪，國家不就從頭貪到尾？



陳學聖接受節目《中午來開匯》專訪表示，就務實面來講，為什麼會有一些民意代表因為助理費案吃上官司？因為一般紅白帖開銷太大，必須用助理費補貼，如果民意代表沒有自己的事業，要靠那份薪水活下來，真的很辛苦。

陳學聖表示，但坦白講，助理費就是助理費，給了多少名額、費用，叫做基本下限，不能去動助理的權益，當初政府為了提高問政品質，才讓助理費增加，但如果有其他紅白帖費用支用，可以別的名目去增加這方面津貼，但絕對不要去動助理費。

陳學聖指出，自己做民意代表這麼長時間，助理都是聘滿，但費用不夠，所以都用選舉結餘款支應，在上任後幾年慢慢把這個錢花掉，自己在桃園當算得出來，1個月大概有100個人往生，每個人就要送1對800元的小供品，1個月基本支出就8萬、1年90幾萬，很可怕。

陳學聖認為，自己收入裡面沒有這個項目，但這是每個月必要支持，就會用選舉結餘款去做這個事情，沒有事業就省著用，但絕對不要去貪助理的費用，要動就從其他名目，例如應酬、社交需要的費用，有多少能力就多少能力，不要去打腫臉充胖子。

陳學聖強調，民意代表不要去想東想西，想貪永遠貪不完，但不想貪，現有助理費坦白講夠用，節約一點用，也能把選舉結餘款用來支應，如果民意代表一上來就想貪，國家不就從頭貪到尾？若是堅持潔身自好，最起碼立法院就能多一個不貪的人，就會用第二、第三個不貪的人。

▼陳學聖。（圖／記者林敬旻攝）