撞擊瞬間曝！彰化139線重機對決「牛魔王」　騎士慘摔骨折

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣芬園鄉139縣道大彰路段昨(6日)晚間發生一起驚悚車禍，一輛「牛魔王」Supra跑車左轉時與紅牌重型機車發生碰撞，騎士當場重摔倒地，零件散落一地。警消獲報緊急到場，將全身多處擦傷、左手骨折的騎士送醫，所幸經救治後無生命危險。驚險的撞擊瞬間畫面隨後也在網路曝光，引發熱議。

▲彰化139縣道跑車「牛魔王」左轉與直行重機相撞。（圖／民眾提供）

事故發生在6日晚間7點多，地點位於139縣道大彰路與員草路口。根據警方初步調查，30歲陳姓男子駕駛的紅色Supra跑車，沿著139線從彰化市往南投方向行駛，於該路口欲左轉時，與對向直行的紅牌重機發生碰撞。

▲彰化139縣道跑車「牛魔王」左轉與直行重機相撞。（圖／民眾提供）

25歲曾姓騎士閃避不及，連人帶車猛烈摔滑出去，機車零件當場噴飛四散；跑車的車身左側也因撞擊明顯凹陷，現場一片狼藉。

彰化縣消防局接獲報案後，立即派員趕往現場救援。曾姓騎士倒地後全身多處擦挫傷，左手更因撞擊而骨折，經救護人員包紮固定後，緊急送往南投草屯的佑民醫院救治。院方表示，騎士到院時意識清楚，經過初步治療，目前已無生命危險，仍需住院觀察。

警方對雙方駕駛進行酒測，重機騎士曾男與跑車駕駛陳男的酒測值均為0，駕駛執照狀態正常。陳姓駕駛在事故中並未受傷。初步研判為跑車左轉未禮讓直行車釀禍，確切的事故原因與相關肇責，仍需進一步調查釐清。