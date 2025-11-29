重機網美「遭聯結車輾斃」！最後PO文揭1事　竟成死亡預言

▲重機網美凱倫不幸車禍身亡。（圖／翻攝Instagram@sofia_quiroz10，下同。）



記者吳美依／綜合報導

哥倫比亞重機網美凱倫（Karen Sofía Quiroz Ramírez）26日在桑坦德省（Santander）發生車禍，在高速公路上摔車並遭聯結車輾過身亡。悲劇發生前數小時，她才在社群媒體發文宣稱，「希望我不會因為沒戴眼鏡騎車而撞車」，意外成為死亡預言。

25歲的凱倫網路暱稱「摩托車女孩」（Bikegirl），在Instagram擁有2.2萬粉絲，TikTok也有1.5萬追蹤者，專門分享騎乘Suzuki Gixxer的相關經歷，部分貼文觀看數達200萬次。

11月26日深夜，凱倫在吉隆（Girón）至弗羅里達布蘭卡（Floridablanca）公路上發生致命車禍。初步調查研判，她試圖從2輛車之間超車時失控，先撞上一輛雪佛蘭轎車，隨後摔倒並遭後方聯結車輾過，儘管醫護人員立即趕抵現場搶救，仍然回天乏術。

值得注意的是，當天稍早，凱倫曾在限時動態發文透露，她平常騎車用的眼鏡壞掉了，因此決定不戴眼鏡上路。隨著粉絲湧入社群媒體哀悼，人們紛紛留言，「天啊，人真的會自己說中發生的事」、「不！為什麼妳要冒險這樣騎車？」、「願妳安息」。

elheraldo等外媒報導，交通官員表示，檢察官將繼續投入詳細調查，訪問目擊者並分析監視器畫面，以釐清確切事故肇因。