賴清德保留「中華民國」團結台灣　鄭麗文嗆：那就廢除台獨黨綱

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德昨日親自說明民進黨不更改「中華民國」國號的原因，強調保留現行國號有助團結台灣社會，且台灣本就是主權獨立國家，沒有另行宣布獨立的必要。國民黨主席鄭麗文今（7日）出席南投縣黨慶時受訪表示，10天前自己曾公開勸告賴清德「不要玩火」，如今賴清德似乎正在幫自己找台階下，在短短十天內態度轉彎。鄭麗文呼籲，若賴清德真心認同中華民國，應直接廢除「台獨黨綱」，停止以國家名義進行政治操作。

賴清德昨日出席「『自由中國』的遺產與當代民主的試煉」論壇致詞時表示，民進黨執政多年從未更改國號，目的在於維繫台灣內部的最大共識。他指出，「中華民國」四個字寫在憲法裡，保留這個名稱有助於社會團結，而台灣已是主權獨立國家，不需另行宣布獨立，核心訴求仍是儘可能凝聚台灣團結力量。

鄭麗文今日對此表示，身為國家元首，對於國家定位的態度必須穩定且清楚，不應為了策略考量而不斷變化，這樣只會造成社會困擾。針對賴清德表示「沒有宣佈台獨的必要」，鄭麗文反指，若賴清德所言屬實，就應該「直接下架、廢除台獨黨綱」取信於民。

鄭麗文認為，廢除台獨黨綱將是跨出團結中華民國最關鍵的一步，否則大眾難以判斷哪一個才是「真正的賴總統」。她說，「如果賴總統可以廢止台獨黨綱，那相信朝野政黨，起碼包括中國國民黨在內，一定願意跟賴總統為了中華民國的未來團結一致。」