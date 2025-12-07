劍指2026！盧秀燕緊摟鄭麗文　兩度高喊：一定要支持她

▲台中市長盧秀燕與黨主席鄭麗文同框相擁，藍營群眾情緒沸騰。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

國民黨台中市黨部今（7）日舉辦131週年黨慶健行活動暨新任主委佈達典禮」，台中市長盧秀燕與黨主席鄭麗文同框相擁，藍營群眾情緒沸騰。盧秀燕在台上兩度呼籲支持鄭麗文，國民黨必須團結合作爭取勝利；鄭麗文則直呼盧秀燕就是太陽，民調可見民眾對盧秀燕的支持。

盧秀燕強調，在關鍵時刻，人民一定要挺身而出，明年大家還有一個重要任務，「2026選舉非贏不可」，而且大家一定要支持現任主席鄭麗文，不能被民進黨惡意挑撥分化。

▲鄭麗文「熊抱」盧秀燕，台中風和日麗，「因為太陽就在這邊！」（圖／記者游瓊華翻攝）



不僅如此，盧秀燕再度喊話，大家一定要團結支持鄭麗文主席，唯有團結才能勝利，唯有國民黨勝利中華民國才有未來、台灣人民的生活才能穩定，國民黨生日快樂。

鄭麗文上台立刻與盧秀燕相擁，談話過程中始終搭著盧秀燕肩膀，現場群眾高喊口號，情緒沸騰。

鄭麗文笑擁盧秀燕表示，台中風和日麗，「因為太陽就在這邊！」她指出，台中市政本就千頭萬緒，民進黨還想給盧市長穿小鞋、刻意抹黑，非洲豬瘟也在盧秀燕帶領下迅速圓滿處理，民調可見民眾對盧市長的滿意與支持，所以國民黨也不能漏氣，明年要勝選才不辜負台中市民的期待。