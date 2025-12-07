　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中黨慶同台盧秀燕獻熱情擁抱！　鄭麗文笑喊：她就是太陽

▲國民黨台中市黨部黨慶，鄭麗文、盧秀燕、江啟臣、楊瓊瓔同台。（圖／記者國民黨提供）

▲鄭麗文熱情擁抱盧秀燕。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台中市黨部今（7日）舉行黨慶暨新任主委布達典禮，黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕先後到場，兩人首次在鄭就任後公開同框，鄭麗文一上台就與盧秀燕大擁抱，展現柔軟身段，更笑稱台中風和日麗，「因為太陽就在這邊！」被問到是否「后不見后」？鄭麗文受訪時強調，兩人有長年的姊妹情，外界不需要挑撥、見縫插針。

盧秀燕致詞時祝福國民黨131年生日快樂，稱國民黨比任何人都更有責任保衛中華民國，中華民國創建114年來，帶給全民「民主自由」與「經濟奇蹟」。民進黨執政以來，控管言論自由，關電視台與平台，還發起大罷免，所幸人民眼睛是雪亮的。

盧秀燕指出，在此關鍵時刻，人民一定要挺身而出，明年大家還有一個重要任務，「2026選舉非贏不可」，而且大家一定要支持現任主席鄭麗文，不能被民進黨惡意挑撥分化。盧還喊話，大家一定要團結支持鄭麗文主席，唯有團結才能勝利，唯有國民黨勝利中華民國才有未來、台灣人民的生活才能穩定，國民黨生日快樂、中華民國國運昌隆、台灣經濟穩定國泰民安。

鄭麗文上台立刻與盧秀燕相擁，笑稱台中風和日麗，「因為太陽就在這邊！」她說，台中市政本就千頭萬緒，民進黨還想給盧市長穿小鞋、刻意抹黑，非洲豬瘟也在盧市長帶領下迅速圓滿處理，民調可見民眾對盧市長的滿意與支持，所以國民黨也不能漏氣，明年要勝選才不辜負台中市民的期待，不枉盧市長把台中帶領得這麼好。

今日典禮藍營要角雲集，包括立法院副院長江啟臣、國民黨副主席兼秘書長李乾龍、立委楊瓊瓔、廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪、台中市議會副議長顏莉敏、議員李中、黃佳恬、邱愛珊、陳政顯、陳文政、賴義煌、張瀞分、林碧秀、沈佑蓮、台中市黨部主委蘇柏興、副主委陳明振等人均到場，展現團結氣勢。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3803 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「2大錢坑」默默吞掉退休金！　日專家勸：快丟掉
北捷開放刷手機進站！　7月起信用卡也通
《延禧攻略》50歲女星宣布立遺囑！　留8億遺產
黃仁勳登金融時報人物榜！　「押注AI改變世界」
快訊／賴瑞隆落淚道歉：會讓兒子離開學校

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北捷開放刷手機進站！明年1月啟用QR乘車碼　7月起信用卡也通

台中黨慶同台盧秀燕獻熱情擁抱！　鄭麗文笑喊：她就是太陽

劍指2026！盧秀燕緊摟鄭麗文　兩度高喊：一定要支持她

江啟臣、楊瓊瓔誰選台中？　鄭麗文承諾：公平機制推最強候選人

「台灣淪第19層地獄」　黃智賢：護航助理費除罪化立委「適合下地獄」

禁小紅書非關統戰、資安　沈伯洋揭關鍵：這次「只能」因為詐騙

共機鎖定日戰機　陳冠廷：中方不要再把東亞情勢推向危局

補助懶人包！青年求職5萬、育兒10萬　勞工再充電計畫每月最高1.6萬

蔣萬安批禁小紅書遭嗆反對打擊犯罪　北市府：劉世芳是中宣部？

賴清德保留「中華民國」團結台灣　鄭麗文嗆：那就廢除台獨黨綱

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

北捷開放刷手機進站！明年1月啟用QR乘車碼　7月起信用卡也通

台中黨慶同台盧秀燕獻熱情擁抱！　鄭麗文笑喊：她就是太陽

劍指2026！盧秀燕緊摟鄭麗文　兩度高喊：一定要支持她

江啟臣、楊瓊瓔誰選台中？　鄭麗文承諾：公平機制推最強候選人

「台灣淪第19層地獄」　黃智賢：護航助理費除罪化立委「適合下地獄」

禁小紅書非關統戰、資安　沈伯洋揭關鍵：這次「只能」因為詐騙

共機鎖定日戰機　陳冠廷：中方不要再把東亞情勢推向危局

補助懶人包！青年求職5萬、育兒10萬　勞工再充電計畫每月最高1.6萬

蔣萬安批禁小紅書遭嗆反對打擊犯罪　北市府：劉世芳是中宣部？

賴清德保留「中華民國」團結台灣　鄭麗文嗆：那就廢除台獨黨綱

獲「從影最佳傑作」認證！白蘭雪蓋汀新作被譽最暖喜劇

李千娜才剛唱「腿軟站不直」！　驚喜合體愛女「下秒被趕下台」

生小孩前「有2條件」　公婆一聽怒了！網嘆：跟買房只能擇一

北捷開放刷手機進站！明年1月啟用QR乘車碼　7月起信用卡也通

Joeman新歡開戰了！被挖3年前假鞋團購風波　親反擊：我應該要閉嘴

男團F.F.O出道1年長大了！　超驚人變化曝光

「2大錢坑」默默吞掉退休金！　日專家苦勸：快丟掉

整座高雄變聖誕樂園！4大景點看26米耶誕樹、燈光秀　還會飄雪

忠實粉絲每年朝聖！月光・海音樂會奪「活動卓越獎」銀質獎

6機場舉辦飛安系列宣導活動　響應國際民航日

AAA／李浚赫被CUE跳舞　惠利.金裕貞超對比XD

政治熱門新聞

民進黨沒改國號　賴：中華民國在憲法裡

封小紅書　他預言：敗掉百萬年輕選票

接棒應曉薇參選？　正妹女兒應佳妤：準備好了

兒疑涉校園霸凌延燒　賴瑞隆下午再開記者會

向王世堅下戰帖　游智彬簽生死狀

為何只限制小紅書？內政部給解答　臉書、LINE、Google都沒有這樣

曝遭柯文哲嗆「又沒叫妳要做飯」　陳佩琪氣炸「夫妻冷戰半天」

北市議員選戰／藍「雙姝」被看好新人出線　松信藍憂許甫瓜選票

新人領21萬天價月薪　住都中心澄清：算法不正確

北市議員選戰／港湖重演高嘉瑜、吳欣岱大戰　綠擬提4席拚選票最大化

王鴻薇自打臉？不滿小紅書被封　去年還喊「希望打詐專法成功」

北市議員選戰／藍士林北投布局4+1　新人初選料激烈

PTT板主：賴瑞隆子應就地正法　火速遭解職

北市議員選戰／綠營松信5搶4！　新人搶票各找王世堅、黃捷背書

更多熱門

相關新聞

劍指2026！盧秀燕緊摟鄭麗文喊：一定要支持她

劍指2026！盧秀燕緊摟鄭麗文喊：一定要支持她

國民黨台中市黨部今（7）日舉辦131週年黨慶健行活動暨新任主委佈達典禮」，台中市長盧秀燕與黨主席鄭麗文同框相擁，藍營群眾情緒沸騰。盧秀燕在台上兩度呼籲支持鄭麗文，國民黨必須團結合作爭取勝利；鄭麗文則直呼盧秀燕就是太陽，民調可見民眾對盧秀燕的支持。

江啟臣、楊瓊瓔誰選台中？　鄭：公平機制推最強候選人

江啟臣、楊瓊瓔誰選台中？　鄭：公平機制推最強候選人

夫妻沒熄火下車進超商　竊賊秒偷走還倒車甩車主

夫妻沒熄火下車進超商　竊賊秒偷走還倒車甩車主

賴談保留中華民國　鄭麗文：那就廢台獨黨綱

賴談保留中華民國　鄭麗文：那就廢台獨黨綱

台中男撞車找女友頂包還痛毆她！竟是毒駕

台中男撞車找女友頂包還痛毆她！竟是毒駕

關鍵字：

國民黨鄭麗文盧秀燕台中2026

讀者迴響

熱門新聞

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！

醫美網美家中搜出搖頭丸遭逮

台南女警開單遭斧頭砍傷！砍人畫面曝光

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他

全台第3家「島語」12/29開幕

下波恐入冬最強冷氣團　台北探10℃

50年透天「賣1100萬」要入手嗎？網吐真心話

女警遭斧頭砍　黃偉哲震怒：絕不寬貸

穿發熱衣「進室內狂冒汗」！UNIQLO教1招　一票人讚

台南女警開單遭車主拿斧頭砍傷！

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

更多

最夯影音

更多
男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬
圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面