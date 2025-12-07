　
地方 地方焦點

台南做工行善團助弱勢修繕　家園台南第316戶完工！

▲台南市做工行善志工分五路出勤，包含父子檔與夫妻檔志工投入修繕作業，場面溫馨又動人。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市做工行善志工分五路出勤，包含父子檔與夫妻檔志工投入修繕作業，場面溫馨又動人。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為實踐台南市長黃偉哲推動的「希望家園」精神，台南市勞工局攜手「做工行善團」7日再度挺進受颱風丹娜絲波及的受災住戶，兵分五路在鹽水、七股及後壁區展開大型修繕行動。

▲台南市做工行善志工分五路出勤，包含父子檔與夫妻檔志工投入修繕作業，場面溫馨又動人。（記者林東良翻攝，下同）

包括颱風導致屋損、職災家庭生活陷困、獨居長者老屋破損等情況皆列入協助，本次修繕任務更完成做工行善團第316戶修繕紀錄，其中235戶是在黃偉哲任內完成，象徵台南市社福工程再向前邁進一大步。

▲台南市做工行善志工分五路出勤，包含父子檔與夫妻檔志工投入修繕作業，場面溫馨又動人。（記者林東良翻攝，下同）

市長夫人劉育菁老師也代表黃偉哲市長到場慰勞志工，並送上飲品打氣；大台南網路購物服務人員職業工會理事長林伶禪、台南市勞工志願服務協會理事長梁志男亦捐贈飲料，陪伴志工在烈日下完成艱辛作業。

▲台南市做工行善志工分五路出勤，包含父子檔與夫妻檔志工投入修繕作業，場面溫馨又動人。（記者林東良翻攝，下同）

其中最受關注的是鹽水區王林女士，因職災導致 左手四指截肢，又遭遇颱風侵襲，住家屋況危急。市府接獲通報後立即啟動修繕程序，由多個工會串聯接力：電氣工會：全室線路配置與檢修；木工工會：室內裝潢與結構修補；泥水工會：地坪磁磚施作；油漆工會：屋內外全面粉刷；企業捐助：房門安裝。經一連串細緻工程，破損老屋煥然一新。台南市餐飲業職業工會劉檄穆理事長也協助連結捐贈總祿境平安米，為案家送上暖心支持。

▲台南市做工行善志工分五路出勤，包含父子檔與夫妻檔志工投入修繕作業，場面溫馨又動人。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市做工行善志工分五路出勤，包含父子檔與夫妻檔志工投入修繕作業，場面溫馨又動人。（記者林東良翻攝，下同）

另一戶鹽水案件則為陳姓家庭，屋況因風災破損到無法居住，加上家庭收入不穩，修繕費用根本無力負擔。前期已完成斷電、拆除與管線配置，7日由泥水工會出動多名志工施作地板抹平，後續木工、電氣與油漆工會將陸續進場。第三戶為居住於鹽水區的 74 歲魏姓獨居老者，每月僅靠中低收入老人生活津貼約 4000元維生。老屋被丹娜絲颱風吹得殘破不堪，狀況令人憂心。早前已由工會完成屋頂拆除、新建及牆縫補強，今日由 電氣業工會 進行線路與管路配置補強，確保居住安全。福爾摩沙美業菁英獅子會創會長鄭玉娟也提供愛心午餐，讓志工有力氣再繼續奮戰。

▲台南市做工行善志工分五路出勤，包含父子檔與夫妻檔志工投入修繕作業，場面溫馨又動人。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市做工行善志工分五路出勤，包含父子檔與夫妻檔志工投入修繕作業，場面溫馨又動人。（記者林東良翻攝，下同）

七股區朱姓案主遭逢雙重打擊：房屋被颱風重創，本人又因職業傷害短期喪失收入來源，家庭陷入困境。經職災服務人員轉介後，做工行善團展開一連串修復作業：泥水工會：地板泥作抹平；電氣工會：斷電檢查、新線路配置、施工用電安全；鋁製品工會：門窗修繕；木工工會：屋內外裝潢完成；附帶施作：抽取化糞池；大台南總工會會務人員李英章也加入協助。

▲台南市做工行善志工分五路出勤，包含父子檔與夫妻檔志工投入修繕作業，場面溫馨又動人。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市做工行善志工分五路出勤，包含父子檔與夫妻檔志工投入修繕作業，場面溫馨又動人。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，12/6再前往安定區進行勘查，他特別感謝所有願意在假日投入修繕工作的志工，尤其這次多名「家庭志工」令人動容：泥水工會父子檔：陳克銘、陳柏融；電氣工會父子檔：蘇竣明、蘇揚智；木工工會夫妻檔：田政仕、黃麗娜；電氣工會夫妻檔：謝明泰、李淑玲；勞工志願服務協會夫妻檔：李俊平、陳美華；及曹至清、陳雪惠等志工。王鑫基局長強調：「志工的熱情不只修好了房屋，更為案主補上一塊生活裡最缺的希望。」他表示市府會持續陪伴弱勢家庭，與各行各業工會並肩打造更安全、溫暖的台南。

▲台南市做工行善志工分五路出勤，包含父子檔與夫妻檔志工投入修繕作業，場面溫馨又動人。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市做工行善志工分五路出勤，包含父子檔與夫妻檔志工投入修繕作業，場面溫馨又動人。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市做工行善志工分五路出勤，包含父子檔與夫妻檔志工投入修繕作業，場面溫馨又動人。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市做工行善志工分五路出勤，包含父子檔與夫妻檔志工投入修繕作業，場面溫馨又動人。（記者林東良翻攝，下同）

