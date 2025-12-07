台南男砍女警遭聲押！9年前黑歷史曝　車被拖吊拿登山刀襲警

▲台南女警開單遭斧頭砍傷。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南市一名黃姓女警6日執行違規停車取締勤務時，遭一名40多歲陳姓男子持斧攻擊受傷，陳男當場被2警壓制，依殺人未遂及妨礙公務現行犯移送台南地檢署偵辦。據了解，陳男疑是在該處一個月收到2張違停罰單，因此情緒失控動手，檢方複訊後向法院聲請羈押。

判決指出，林男2016年因不滿車輛遭拖吊心生不滿，拿登山刀攻擊執行勤務警員，導致警員右眼眶 挫傷瘀血、下嘴唇挫傷、左頸部挫傷與抓傷等傷害，依妨害公務罪判刑4月。

警方初步調查，案發時間為12月6日晚間20時35分，地點位於崇德12街與崇德路口。當時黃姓女警與同事正在該處查緝違規停車，發現一輛車違規停放於禁止臨停區域，於是依規程序開立舉發單。

▲台南崇德路女警遭斧頭砍傷。（圖／讀者提供）

此時，車主剛好返回現場，女警將罰單出示並交付對方，隨後準備離開。不料，男子情緒突然失控，衝上前持斧攻擊，女警閃避不及，當場遭砍傷。其他同仁見狀立即上前制伏，同時通報救護車送醫。

據了解，該名涉嫌持斧頭攻擊黃姓女警的40多歲陳姓男子，疑不滿在同一個月、同一地點，被警方開2張違規停車單，疑認為警方有故意對他開單，一時情緒失控才持斧頭行兇，斧頭是以前留置在車內的工具，陳男停車買晚餐，回來又被開單，才憤而行兇，全案偵訊後市警一分局依妨害公務及殺人未遂等罪嫌移送法辦，檢方訊後向法院聲請羈押。