吃麵吐出大蟑螂雙腳！網友崩潰：其他部位去哪　台南衛生局稽查

▲台南東區某麵館生意不錯，卻傳出麵食內有大蟑螂腳。（圖／網友half__july授權）

記者林東良、郭玗潔／台南報導

台南有名網友外帶東區某人氣麵店餐點，竟吃到2隻完整的大蟑螂腳，內心受創表示「味道真的直接衝擊」，在網上公布店家菜單和蟑螂腳照片讓大家「避雷」。對此，台南市政府衛生局表示已即刻派員稽查，若查出店家有缺失又複查未改善，將依食品安全衛生管理法處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

該名網友發文表示，他與同事外帶東區一間麵食館的餐點，原本一開始覺得很好吃，還誇同事很會挑店，沒想到最後竟吃到兩隻完整的大蟑螂腳，作噁表示「味道真的直接衝擊，太詭異了， 趕快吐出來，好噁」，打過去跟店家反映，店家雖道歉後秒退款，理由卻是「少做一碗，所以退你$75」，完全不敢承認有蟑螂腳這件事，也沒對餐點內的蟑螂腳多加確認，或關心一下吃到異物的網友，網友不禁崩潰表示「其實我也很困惑除了腳以外 其他(部位)去哪了！！」、「台南人避雷，謝謝」。

對此，台南市政府衛生局回應已即刻派員稽查店家，查核作業環境及食材保存情形，如有缺失將要求業者限期改善，若再次複查不合格，將依食品安全衛生管理法處6萬元以上、2億元以下罰鍰。依據食品安全衛生管理法第8條第1項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則。衛生局請業者應落實自主管理，加強內部稽核機制自行監督改善缺失，有助於確保所製售食品之衛生安全，減少成品不符衛生標準的情形。