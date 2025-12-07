台南芭樂首航歐洲！　黃偉哲率團登荷蘭農產展售會秒殺搶購

▲台南芭樂與鳳梨在荷蘭展售會開賣即秒殺，旅歐台人與當地民眾踴躍搶購，黃偉哲市長展現外銷拓銷成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

歐盟今年6月正式開放台灣芭樂與芒果輸入，台南市長黃偉哲迅速掌握難得契機，率市府團隊前往荷蘭舉辦「台灣芭樂首銷歐洲暨台南芭樂鳳梨展售會」，與自然屋集團合作推廣優質鮮果。此行不僅象徵台南芭樂正式叩關歐盟市場，也為台灣農產外銷再開新頁。

黃偉哲表示，台南芭樂能在歐盟高標準檢疫制度下成功登陸，關鍵在於農業部與各單位的協助與把關。他也特別感謝駐荷蘭台北代表處田中光大使與駐處團隊親臨支持，以水果作為外交語言，向歐洲展示台灣農業的實力。「這是台南的成就，也是台灣農業的榮耀。」黃市長說。

展售會現場人潮不斷，台南芭樂與鳳梨更是「秒殺」完售，不少旅歐台灣人為了一嚐家鄉味特地遠道而來。台南芭樂以脆甜揚名，鳳梨也延續去年外銷熱度，深受當地消費者喜愛，展現台灣水果的國際競爭力。

黃偉哲市長指出，明年台南將整合鳳梨、芒果與芭樂三大主力作物，持續拓展歐洲市場，讓四季皆可穩定供貨，打造「歐洲餐桌上的台灣精品水果」。他強調，外銷不只是讓水果走出去，更是替擁有成熟栽培技術的果農尋找新商機、開闢新市場。

田中光大使表示，台南日照充足、土壤肥沃，是孕育高品質水果的最佳環境，而荷蘭具備歐洲門戶地位及完整物流鏈，極具成為台灣農產進軍歐盟樞紐的潛力。他回顧台南與荷蘭跨越400年的歷史關係，如今雙方不僅在民主與自由價值上相互認同，更透過農產交流深化友誼，具有象徵意義。

台南近年來為避免市場過度集中，積極拓展外銷版圖，足跡已遍及亞洲、北美洲與大洋洲。此次選定荷蘭作為芭樂首航歐盟的首站，就是看準其國際物流優勢與交通樞紐地位，有望成為台灣農產在歐盟發展的起點與跳板。