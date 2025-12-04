機械車位害死1歲娃！鄰沒看就按鈕奪命　廠商：本就不是100％安全

▲台中北屯今年7月機械車位意外案偵結，檢方起訴2人。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中北屯7月傳出某社區機械停車塔意外，一名劉男抱著1歲多的兒子正要下車，結果一名余姓住戶提前按下車位按鈕，導致機械車位移動，男嬰跌下後被車子壓死。台中地檢署近日偵結，除將余男起訴外，也認定該機械車位設備缺失多、無防呆機制，陳姓維護商也有責任，一併依過失致死罪嫌起訴。

檢警查，今年7月19日18時許，劉男開車載著年僅1歲3個月的男子回家，進入自家社區的機械車位後，於5號車位停妥，劉先下車站在停車板上，再到後座抱起孩子。

不料，一名余姓住戶也進入停車塔，準備停車時，先是以「倒車」方式進入升降梯，先觸按B1按鈕，未等待升降梯抵達B1，余男就隨即按下4號車位按鈕，更未確定機械車位是否已經淨空，導致劉男站立處開始移動。

▲男嬰母親畫圖說明，該處機械車位設計不良。（圖／記者許權毅攝）



劉男當時抱著小孩，腳下的踏板卻往下移動，車子又因尚未關閉車門，導致車輛卡在半空中，自己跟小孩跌落下方，車輛最後因為支撐不住翻下，當場壓到男嬰頭部致死。

檢方發現，該機械車位是某機電公司陳姓負責人負責維修，自2011年起就受託負責保養，卻未於車位操作盤旁邊設置反射鏡或是監視器或是感應元件，也沒有其他能協助使用者目視之設備，更沒有緊急停止按鈕能使用。

▲檢方查出，余姓住戶提早按按鈕導致，並未確認車位內是否淨空，加上設備有諸多問題，維修商陳男有責任。（圖／記者許權毅攝）



陳男辯稱，已經有張貼使用公告，並且機械車位，「本就不是百分之百安全」，需自行注意使用規則，況且是有人在升降梯上按了1、2、4號導致5號車位作動升降，才會導致事件發生，自身應無過失；余男稱，僅有按B1按鈕，沒有按下4號車位按鈕，不曉得為何車位會移動。

案經檢方重回現場勘查、測試，並檢視監視器畫面，發現若只按B1按鈕，車位不會移動，認定是余男操作導致，辯解不可採信，另也發現該機械車位設備也有多處缺失。全案近日依過失致死罪嫌起訴余男、陳男。

男嬰母親先前悲痛受訪說，爸爸一個人帶兩個孩子，小孩才1歲，無法像廠商說的在旁邊先等，我們很無能為力。不希望有再一個受害者，廠商應該去探討，是否有方法可以讓機械車位更安全，而不是立公告告知下一位，「不要按什麼按鈕」，那正在正確使用的人，生命不就握在他們手上嗎？況且保養廠商有貼出公告，早就知道該處機械車位設計不良。