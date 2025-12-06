民進黨沒改國號原因　賴清德：留「中華民國」有助團結

▲賴清德出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇致詞。（圖／總統府）



記者許力方／台北報導

總統賴清德6日出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇，致詞時回顧民主前輩雷震曾倡議將國號改為「中華台灣民主國」，但民進黨沒有改國號，原因是《台灣前途決議文》中明確指出，台灣是主權獨立的國家，名稱是中華民國，無論國名是什麼指的都是台澎金馬2300萬人民。

賴清德推崇雷震、殷海光及傅正等早期民主運動代表人物，3人原為愛國反共人士，後因看清國民黨政府的腐敗，轉而在台灣創辦《自由中國》雜誌，推廣民主與法治，甚至質疑「反攻大陸」政策。雷震甚至撰寫《救亡圖存獻議》，曾提出將國號改為「中華台灣民主國」，但未被當時的蔣介石政府接受。這項遺願最終由傅正等民主運動人士，在1986年共同創立民主進步黨時繼承並實現。

不過，民進黨當時沒有這麼做，沒有將國號改為「中華台灣民主國」。賴清德說，1999年通過的《台灣前途決議文》中指名，台灣已是主權獨立的國家，根據憲法叫中華民國，主權與中華人民共和國互不隸屬，前途必須由2300萬人來決定。

賴清德說，留著這個國號有助於團結台灣社會，且名字寫在憲法裡，不需要另行宣布獨立。去年他當選時，國際社會有時也稱呼中華民國台灣或台灣，但不管國家名稱是什麼，都指的是台澎金馬2300萬人民。

賴清德藉此歷史強調，當前台灣面臨外部威脅，國家的團結至關重要。他呼籲，無論先來後到，只要認同台灣，就是這個國家的主人。他提出在3個面向展現團結，第一是民主，第二反共，第三是不分政黨，將國家利益置擺在前面，共同捍衛國家主權。