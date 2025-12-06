林內龍過脈步道整修完工重啟　開復廟羊肉爐飄香迎山友

▲開復廟舉辦慶祝活動，羊肉爐與炒麵香氣四溢，鄉親熱情參與。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林林內鄉指標景點「龍過脈森林步道」自2008年啟用以來，深受山友與遊客的喜愛，但歷經多年使用，步道設施多處老舊受損。經林內鄉公所分段整修後，於近日正式完工再度開放，地方也在今（6）日由開復廟舉辦慶祝活動，廟埕飄出熱呼呼羊肉爐與炒麵香氣，吸引不少山友與鄉親齊聚，共同迎接步道的新生。

龍過脈步道視野開闊，山風迎面吹來時，雲林、彰化、南投三縣市的景色一覽無遺。沿線生態資源豐富，台灣獼猴的靈巧身影、八色鳥躍動的羽色，經常成為山友的驚喜邂逅。此次整修工程同步進行生態監測，施工團隊依照現地環境滾動調整技法與時程，盡力在安全提升與自然保護間取得平衡，讓步道能以最接近自然的姿態重回民眾身邊。

開復廟主委張家豪表示，龍過脈步道坡度平緩、易於行走，是全齡族群都能輕鬆親近的路線。廟方平日提供茶水與廁所，成為山友休憩的重要補給點。這次慶祝活動更邀請曾在嘉義神戶日本料理、台中江屋與加賀日式料理工作過的主廚團隊到場料理，羊肉爐香氣四溢，讓民眾能在冬日的山林裡，一邊品嘗熱騰騰料理，一邊欣賞煥然一新的自然美景。

前議員邱世文指出，龍過脈步道在其擔任鄉長期間與林務局合作開闢，感謝多年來志工持續維護。如今步道整修完成，象徵雲林後花園再次亮麗登場，此次在開復廟廣場準備羊肉爐與炒麵，就是要與鄉親共同慶祝並再次走進龍過脈的自然魅力。

▲龍過脈森林步道整修完工再度開放，吸引許多山友到場體驗新氣象。（圖／記者游瓊華翻攝）