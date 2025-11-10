「勒頸案」再開庭　黃國昌建議賴總統複習《兩公約》

▲黃國昌因走讀活動涉嫌違反《集會遊行法》案再次到北檢開庭 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台灣民眾黨主席黃國昌8月底發起走讀活動，現場民眾與維持秩序警員發生衝突，黃國昌疑似對警察勒脖，被依違反《集會遊行法》等罪嫌函送法辦，台北地檢署日前首度以被告身分傳喚黃國昌出庭，黃國昌出庭應訊到一半，就因行程安排問題暫停，與檢察官改約10日下午繼續偵訊。

黃國昌出庭前表示，他在馬英九、蔡英文擔任總統時代，都有因《集遊法》被傳喚過，沒有過一次問不完，還要再問第二次的，黃國昌說：「建議賴清德總統複習一下《兩公約》，如果搞不清楚《集遊法》違反兩公約的事情，或許可以請教一下，當初被他提名司法院院長的張文貞教授。」

民眾黨在8月30日舉辦「司法改革 公民走讀」活動，原本申請湖口街路權，因屬於總統府及官邸等遊行禁制區，警方建議改到附近其他合法路段，遭民眾黨拒絕，結果雙方在活動現場發生多次推擠衝突，造成8名員警受傷，警方蒐證後依違反《集會遊行法》及《刑法》妨害公務等罪嫌送辦。

衝突現場中，黃國昌被拍到左手扣住中正一分局督察組長陳育健頸部，引發「勒警」爭議。對此，黃國昌事後澄清僅是手搭在肩膀上，並批評外界「抹黑」。台北市警局8月31日晚間則公布另一角度影像，顯示黃手部確實壓在陳員肩頸一帶，警方將蒐證結果交由檢方研判。另針對網路上出現遭勒頸的警察「燦笑照」，被質疑是AI變造，另依《個資法》偵辦。